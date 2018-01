Santander lanza el servicio Orienta para guiar a sus clientes en la compra de fondos propios

El mayor banco de España acaba de lanzar un servicio para todos sus clientes. Se denomina Santander Orienta y tiene como objetivo adaptarse a la supernorma europea para que los mercados financieros funcionen mejor y para proteger más a los pequeños inversores.

La Mifid 2 entró en vigor el pasado miércoles 3 de enero y desde ese día la entidad financiera que preside Ana Botín guía a sus clientes que quieran adquirir un fondo de inversión.

El modelo carece de fondos de terceras firmas. La oferta se ciñe a los productos diseñados por la gestora del grupo, Santander Asset Management.

Santander AM es la segunda gestora de España por patrimonio en fondos, con casi 38.300 millones a cierre de diciembre, según los datos de la asociación del sector, Inverco. Su número de partícipes supera los 820.000 y en su escaparate exhibe más de 160 productos. Su otra gestora, Santander Private Banking, encargada de las sociedades de inversión de capital variable (sicavs), cuenta con un patrimonio que ronda los 5.000 millones de euros. Santander tiene en España, sin incluir la red de Popular, más de 12,8 millones de clientes, potenciales partícipes de sus fondos de inversión.

Fuentes conocedoras del funcionamiento del servicio Santander Orienta señalan que ayuda al cliente a tomar decisiones de inversión con una oferta adecuada de productos ajustada a sus necesidades. El cliente deberá cumplimentar una suerte de test de idoneidad y así se le ofrecerán posibilidades en función de la edad, los objetivos de inversión, el horizonte temporal y el riesgo que quiera asumir.

El objetivo es que este modelo vaya evolucionando hacia un servicio de asesoramiento simplificado a lo largo del presente ejercicio.

La entidad dará acceso al nuevo servicio a sus más de 12,8 millones de clientes en España

La división de banca privada (Santander Private Banking) sí ofrecía fondos de otras gestoras y asesoramiento minucioso. Y_seguirá haciéndolo. Esta área pone a disposición de clientes con patrimonios elevados, habitualmente en el entorno de un millón de euros o por encima, más de 18.000 carteras nacionales y extranjeras de más de 350 gestoras.

La directiva Mifid 2, todavía no trasladada por completo a la legislación española, exige que los distribuidores de fondos aporten un valor añadido para poder embolsarse incentivos por su comercialización. En esencia, deben ofrecer asesoramiento, que ha de ir acompañado de una revisión anual de la idoneidad del producto por si las características del inversor han cambiado, o productos de terceros. Si no, no podrán quedarse con una parte de las comisiones de gestión del fondo (conocidas en la jerga como retrocesiones).

El Ministerio de Economía ha fijado en un 25% el porcentaje de productos de la misma categoría de otras gestoras para que se dé por cumplida la exigencia de abrir el abanico a la competencia. Por ejemplo, si la propuesta de fondos de renta variable española es de ocho, al menos dos han de ser una gestora ajena al grupo.

Santander AM España registró unos ingresos por comisiones de gestión de 183,1 millones de euros entre enero y junio del año pasado. De este importe entregó a los comercializadores –esencialmente su matriz, Santander, que vende los fondos través de sus más de 2.800 sucursales– 134,3 millones de euros. El 73,3% del total.

Qué ofrecen los rivales

El modelo de asesoramiento no independiente en la venta de fondos de inversión ha sido elegido también por Bankia, Sabadell y Liberbank. BBVA, por su parte, ha lanzado un supermercado de fondos disponible para todos los clientes con productos de gestoras extranjeras: “Queremos dar el mejor servicio y estamos desarrollando procesos desde nuestra área de transformación para alcanzar este objetivo”, señalan desde la entidad financiera.

Santander AM cuenta con unos activos bajo gestión de más de 180.000 millones de euros en todos los países en los que tiene presencia: España, Brasil, Reino Unido, Chile, Argentina, Luxemburgo, Puerto Rico, Alemania, Portugal y México. El banco ingresó entre enero y septiembre del año pasado unas comisiones netas de 570 millones de euros por la venta de fondos de inversión y pensiones, el 6,7% del total.

La entidad ejecutó el pasado diciembre la recompra del 50% que no controlaba de su gestora a los fondos de capital riesgo estadounidenses Warburg Pincus y General Atlantic, después de firmar el compromiso de su adquisición en marzo del año pasado. Esos inversores entraron en el capital de Santander AM en mayo de 2013.

Santander vinculó el compromiso de hacerse con el control absoluto de la gestora a la venta de su 25% en la plataforma de comercialización de fondos Allfunds, adquirida por fondo de capital riesgo Hellman & Friedman, aliado con el fondo soberano de Singapur (GIC). La compraron por unos 1.800 millones de euros.