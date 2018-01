Qué viaje pedir a los Reyes Magos

Año Nuevo, viaje nuevo. Acabamos de estrenar 2018 y se suceden las listas de buenos propósitos, de deseos y, ¿por qué no?, también hacemos recuento de viajes. Imaginamos ese destino con el que hemos soñado siempre; apuntamos aquel otro, al lado de casa, que una y otro vez posponemos sin motivo alguno, y nos sorprendemos con ese otro en el que ni siquiera habíamos reparado antes y que de seguro nos lanzaríamos a visitar seducidos cuan canto de sirenas.

Soñar no cuesta dinero y las cifras, como el algodón, no engañan. El 82% de los viajeros tiene intención de realizar en 2018 la escapada de su vida y, entre ellos, un clásico de la lista es visitar alguna de las maravillas del mundo (47%), según un informe de Booking.com sobre predicciones de viaje para 2018. Más de un tercio (35%) hará su viaje en función de su paladar, elegirá destino si la gastronomía local le atrae; un 34% quiere ir a una isla paradisiaca y el mismo porcentaje se muere por vivir emociones fuertes. Y entre estos se llevan la palma los parques de atracciones más celebres del mundo como Orlando (EE UU), Gold Coast (Australia) o Dubái (Emiratos Árabes Unidos).

Otras actividades que aparecen en muchas de las listas de 2018, revela el informe, son asistir a un evento cultural o deportivo único. Este año tenemos tres citas de este tipo: los Juegos Olímpicos de invierno en Pyongyang (Corea del Sur), el Mundial de Fútbol en Rusia y, como capitales europeas de la cultura, La Valeta (Malta) y Leeuwarden (Holanda).

Los lugares remotos siempre nos han seducido y son el sueño del 25% de los encuestados por Booking.com. Las islas Filipinas son uno de esos territorios lejanos que este año se cuela en casi todas las listas de países a visitar en 2018.