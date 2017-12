El vino más caro del mundo es español y cuesta 25.000 euros

El ozono le cambió la vida a Hilario García (Pedroñeras, Cuenca, 1963). Durante años se dedicó a la asesoría de empresas, hasta que en 2004 tuvo un problema grave de salud que le hizo recurrir a técnicas de ozono que comenzaban a desarrollarse en la Clínica Ruber de Madrid. El tratamiento hizo su efecto y decidió seguir investigando en su propio laboratorio y a través de varias clínicas que montó.

“Comprobé que se pueden aplicar este tipo de técnicas que se emplean para tratar enfermedades o en aplicaciones veterinarias en el mundo de las plantas, y en las viñas, con el fin de controlar plagas”, relata García, en conversación telefónica con CincoDías. El objetivo de este proyecto vinícola, que arrancó en 2009 en Las Pedroñeras, con el ozono como protagonista, fue conseguir vinos sanos y equilibrados. No en vano, asegura que la tierra elegida para plantar cepas de tempranillo o cencibel, cabernet sauvignon y sauvignon blanc no es casual, sino producto de un trabajo de investigación para tener un suelo con arcillas, cal y minerales. No es el único factor, porque el agua también juega un papel importante en los vinos de AurumRed, ya que es tratada y cargada energéticamente con ozono.

Las plantas son tratadas por el propietario, con el fin de trasladar su carácter personalizado al vino. De hecho, las plantas no pueden ser heridas en la poda y han de ser tratadas, en los días idóneos para ello, como un corte de pelo. La bodega es completamente esterilizada con ozono para no ser contaminada con agentes externos, de manera que el vino envejece en armonía con las aportaciones múltiples naturales.

Sobre estos pilares se sostiene el que es considerado, hasta que alguien no demuestre lo contrario, como el vino más caro del mundo. A la pregunta de quién fija el precio, que sobrepasa estos días los 25.000 euros por botella de la Serie Oro (en la tienda de Lavinia en Madrid tienen dos unidades), García afirma que “es el mercado el que pone el precio; me cuentan que en Cataluña incluso ha sobrepasado este precio, y en Estados Unidos la botella ronda los 45.000 dólares”, dice el bodeguero, que reconoce que siempre hay clientes dispuestos a pagar estas cifras, “ya que es un vino único, diferente, emocional y con la garantía de que nunca se va a avinagrar cuando se abren ni aunque pasen varios años”. Otro de los hallazgos que destaca Hilario García son los aromas y los sabores: girando a la derecha la botella se podrán percibir unos aromas, mientras que si se gira a la izquierda tendrá otros.

Otro elemento que lo hace cotizar al alza es su escasez: de cada añada de la Serie Oro salen al mercado 300 botellas, cuyo vino procede de 250 cepas centenarias. De estas, 150 botellas se reservan a compradores habituales y el resto se guardan durante años para clientes que quieren volver a disponer de este vino pasado el tiempo. “En España se queda el 30% de esta producción, el resto se vende fuera en todos los lugares del mundo”, apunta García.

De la Serie Plata se embotellan 6.000 unidades, a unos 1.200 euros cada una de ellas, de las que se guarda la mitad. En cuanto al blanco, que se vende en exclusiva en España, se editan 3.000 botellas al año de sauvignon blanc.