Microsoft confirma que no lanzará una app dedicada de Game Pass para iOS o tvOS

A finales de enero los propietarios de un Apple TV 4K se llevaron una excelente noticia: Xbox Game Pass llegaría a tvOS muy pronto. Todo gracias a un cambio en las políticas de la firma de la manzana mordida.

Como indicó Apple en el comunicado de prensa publicado "Hoy, Apple está introduciendo nuevas opciones sobre cómo las aplicaciones a nivel mundial pueden ofrecer experiencias dentro de la aplicación a los usuarios, incluida la transmisión de juegos y miniprogramas. Los desarrolladores ahora pueden enviar una única aplicación con la capacidad de transmitir todos los juegos ofrecidos en su catálogo."

De esta manera, plataformas como Xbox Game Pass o GeForce NOW llegarían al iPhone, iPad y Apple TV 4K. Pero mucho nos tememos que Microsoft no está por la labor.

Microsoft confirma que no habrá app nativa de Xbox Game Pass para equipos de Apple

Los cambios de reglas en Apple permiten que aplicaciones de juegos en la nube entren en Microsoft y sin tener que pagar el 30% que perdían hasta ahora. Sí, Apple permite que los servicios gaming online como Xbox Game Pass y GeForce Now estén disponibles en Apple.

Pero en una entrevista a The Verge, Microsoft ha confirmado que ni llegará a iOS y mucho menos a tvOS. En declaraciones de la compañía "No tenemos espacio para monetizar Xbox Cloud Gaming en iOS. Creo que la propuesta que presentó Appleno va lo suficientemente lejos como para abrirnos. De hecho, Incluso podríamos decir que van en la dirección opuesta de alguna manera, pero definitivamente no van lo suficientemente lejos como para abrir competencia en la plataforma de juegos más grande del mundo", dijo Phil Spencer, CEO de Microsoft Gaming.

Es cierto que Apple se lleva un 30% de los ingresos por suscripción para nuevos usuarios, y solo si se registran a través de las plataformas de Apple. Y los usuarios ya existentes seguirán facturando a Microsoft directamente.

Pero el gigante con sede en Redmond no va a dar su brazo a torcer. Es cierto que actualmente puedes acceder a Xbox Game Pass en un iPhone, pero es a través de una página web, y la experiencia no es la mejor en absoluto.

Y en el caso de Apple TV 4K, mucho nos tememos que la única forma es hacer mirroning desde un iPhone, y la latencia afectará notablemente a la experiencia de juego. Así que si tienes productos de Apple, igual te interesa más probar GeForce NOW cuando esté disponible.