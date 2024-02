Aparecen nuevos datos del nuevo HomePod de Apple, y todo pinta muy bien

Desde hace tiempo circulan rumores sobre los planes futuros de Apple para lanzar un nuevo HomePod. Según datos que se han ido conociendo, la compañía de Cupertino ha estado probando internamente el sistema operativo tvOS en un iPad mini modificado para ver cómo funcionaría el nuevo HomePod -con una pantalla incorporada-. Pues bien, ahora se tienen nuevos datos al respecto.

Con la versión beta de tvOS 17.4, se ha encontrado la evidencia de un dispositivo no lanzado hasta el momento que podría ser el rumoreado HomePod con pantalla. El código detectado por 9to5Mac en la tercera versión de prueba del mencionado sistema operativo -lanzada el martes para desarrolladores-, revela la existencia de un nuevo dispositivo identificado como "Z314" capaz de ejecutar el mencionado desarrollo.

Y esto resulta clave, ya que tanto el Apple TV como el HomePod ejecutan tvOS, aunque la versión que se ejecuta en el altavoz inteligente por el momento carece de una interfaz de usuario.

Lo que se ha podido conocer del nuevo HomePod

Según los datos que se habrían obtenido, el dispositivo no lanzado "Z314" incluiría el procesador A15 Bionic de Apple, que curiosamente es el mismo que el del iPad mini 6 (lo que viene a confirmar que hablamos del esperado HomePod). El código revela que hay versiones de desarrollo interno y también de producción de este dispositivo en prueba, lo que sugiere que puede haber alcanzado una etapa avanzada de desarrollo.

Adicionalmente, en la beta 3 de tvOS 17.4 agrega opciones SwiftUI y hangtracerd al firmware del HomePod (siendo esta última una herramienta del sistema utilizada para depurar la interfaz de usuario no receptiva en las aplicaciones de iOS). No habría razón para que Apple agregue tales características al sistema operativo del altavoz inteligente si no estuviera planeando un nuevo dispositivo con una pantalla completamente funcional en la que no faltaría una interfaz táctil y opciones de uso avanzadas.

Más rumores sobre avances de Apple

Los últimos rumores sobre el HomePod permiten pensar que Apple ha estado ejecutando el sistema operativo del Apple TV en versiones modificadas del iPad mini 6. Presumiblemente, la compañía ha estado explorando cómo funciona tvOS en una pantalla de ocho pulgadas -lo que coincide con un informe del analista Ming-Chi Kuo sobre un nuevo modelo de HomePod con una pantalla del tamaño del tablet de la compañía de Cupertino del que hablamos-.

Con la beta 3 de tvOS 17.4, también se han encontrado evidencias de que Apple ha estado utilizando un nuevo modelo de Mac no lanzado (identificado como Mac14,16) para realizar pruebas internas. Al mismo tiempo, la firma liderada por Tim Cook está desarrollando una nueva versión del HomePod con una pequeña pantalla LCD en la parte superior, por lo que tiene bastante trabajo.

Se espera que esta versión reemplace al HomePod que actualmente está en las tiendas en algún momento en el futuro cercano (quizá principios de 2025). En cuanto a la versión con una pantalla más grande, aún no está claro si llegará a ver la luz del día, pero según todas estas evidencias, ahora parece más probable.