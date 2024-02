Comprar unas Apple Vision Pro para toda la familia no es la mejor idea. ¿Por qué?

Las Apple Vision Pro están a la vuelta de la esquina. Mañana será el día en el que los flamantes propietarios que han pagado los 3.499 dólares que cuestan estas gafas de realidad virtual y aumentada.

Como era de esperar, la firma de la manzana mordida ya ha empezado una gran campaña de marketing para promocionar el lanzamiento de las Apple Vision Pro. Además, ya hemos podido ver las primeras impresiones por parte de la prensa especializada.

Justo gracias a estos análisis que han hecho varios medios, vamos recibiendo información sobre el funcionamiento de las gafas inteligentes de Apple. Y ya te adelantamos que, si sois varios miembros de la familia los que vais a utilizar las Apple Vision Pro, la experiencia no será igual de buena para todos.

Las Apple Vision Pro limitan su uso compartido

Principalmente porque las Apple Vision Pro son un producto extremadamente personal. Claro está, la firma de la manzana mordida ha incluido un modo "Usuario invitado" para que puedas dejar a amigos y familiares este curioso gadget.

El problema es que, para un uso puntual vale la pena, pero para un uso a largo plazo ya no es demasiado cómodo. Y es que el modo invitado de las Apple Vision Pro permite "compartir aplicaciones y experiencias específicas con familiares y amigos". Pero este modo se creó pensando en un uso más ocasional.

Y esto se traduce en que, con un perfil de invitado no se guardará absolutamente ningún dato. Apple tampoco está por la labor, y de momento solo se podrá crear un usuario para cada unidad de las Apple Vision Pro.

Por si no fuera suficiente, si accedes a las Apple Vision Pro a través del modo invitado, tienes muchas limitaciones respecto al uso de aplicaciones y configuraciones. Sin ir más lejos, Apple no guarda los datos relacionados con la calibración. Así que, si tenéis unas Apple Vision Pro en casa, los usuarios que no sean el principal van a tener que pasar por todo el proceso de seguimiento ocular, escaneo manual y resto de pasos necesarios cada vez que configuras las Apple Vision Pro por primera vez.

De esta manera, queda claro que la experiencia de usuario si no eres el propietario de unas Apple Vision Pro no va a ser precisamente agradable. Y la solución sería tan sencilla como que la firma de la manzana mordida permita crear varios perfiles de usuario. Pero ya te adelantamos que no lo hará. Aunque sea un producto de 3.499 dólares, Apple quiere sacar el máximo beneficio, y no va a permitir que su nuevo gadget se comparta fácilmente.