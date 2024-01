Disney+ será el mejor aliado de las Apple Vision Pro en su lanzamiento. ¿Por qué?

Mañana es un gran día para Apple. Y es que el 19 de enero se ponen a la venta las esperadas Apple Vision Pro, las primeras gafas inteligentes de la compañía de la manzana mordida. Es cierto que los usuarios que las reserven no las recibirán hasta el 2 de febrero.

Sabemos que no será un proceso sencillo, ya que incluye una formación para saber cómo usar las Apple Vision Pro, además de ajustarlas a cada usuario. Algo lógico ya que la firma americana no quiere dejar ningún cabo suelto.

Además, hoy nos hemos despertado con una mala noticia: la app oficial de Netflix no estará disponible desde su lanzamiento. Pero ha aparecido otro actor que puede alegrarle el día a la firma con sede en Cupertino. Y es nada más y nada menos que Disney+.

Podrás ver películas de Disney+ en 3D gracias a las Apple Vision Pro

Y es que Disney+ ha anunciado que la plataforma estará disponible en Apple Vision Pro desde su lanzamiento el 2 de febrero. Además podrás ver parte de su catálogo, como Avatar: El sentido del agua en 3D a través de estas gafas de realidad virtual y aumentada.

“En Disney, buscamos constantemente nuevas formas de entretener, informar e inspirar combinando una creatividad excepcional con tecnología innovadora para crear experiencias verdaderamente extraordinarias”, dijo Bob Iger. , director ejecutivo de The Walt Disney Company. “Apple Vision Pro es una plataforma revolucionaria que acercará a nuestros fanáticos a los personajes y las historias que aman mientras los sumerge más profundamente en todo lo que Disney tiene para ofrecer. Estamos orgullosos de asociarnos una vez más con Apple para brindar nuevas y extraordinarias experiencias de Disney a personas de todo el mundo”.

Para empezar, además de disfrutar de todo el contenido disponible en Disney+, además podrás ver parte del catálogo en 3D, con películas como Avatar: The Way of Water, Avengers: Final del juego, Star Wars: El despertar de la fuerza, Elemental y Encanto.

Lo mejor de todo es que todo apunta a que en un futuro irán ampliando el catálogo, por lo que las Apple Vision Pro serán perfectas para ver contenidos en 3D. Incluso la compañía ha dicho que ofrecerá más películas en este formato a través de la tienda de Apple TV. ¿No te parece suficiente? Pues que sepas que las Apple Vision Pro tendrán soporte parA Dolby Vision, lo que garantiza una experiencia de visualización inolvidable.

Ahora solo nos falta esperar al lanzamiento de las Apple Vision Pro para ver si los usuarios no sufren mareos al utilizar esta tecnología. Porque apunta maneras para revolucionar el sector.