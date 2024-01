Bofetada para las Apple Vision Pro: no tendrán aplicación de Netflix en su lanzamiento

Netflix ha tomado la decisión de no desarrollar una aplicación nativa para las Vision Pro de Apple, según se informa desde Bloomberg. Esta decisión estratégica revela una postura cautelosa por parte del gigante del streaming en torno a la nueva apuesta de la compañía de Cupertino.

La negativa de Netflix no se limita únicamente a la creación de una aplicación para el Vision Pro, sino que la compañía tampoco brindará soporte para la plataforma en su aplicación existente para iPad, tal y como se esperaba. Sin embargo, parece que esto no ocurrirá finalmente y la única forma de disfrutar de Netflix en los dispositivos de Apple de los que hablamos será a través de un navegador. Un portavoz de la plataforma en streaming indicó lo siguiente a la fuente de la información: "Nuestros usuarios podrán disfrutar de Netflix en el navegador web del Vision Pro, de manera similar a cómo nuestros miembros pueden disfrutar de Netflix en Macs".

Un golpe de Netflix para las Apple Vision Pro

Contrariamente a la creencia de que esta decisión podría estar vinculada a limitaciones de recursos, parece ser más una cuestión de estrategia por parte de Netflix. Si la compañía hubiera deseado desarrollar una aplicación para visionOS, es más que seguro que podría hacerlo. No obstante, el servicio ha mostrado una reticencia a integrar profundamente su aplicación en otros ecosistemas desde siempre (un ejemplo es que no se puede ver en los contenidos Netflix el apartado Próximamente en Apple TV y, además, tampoco puedes suscribirte a Netflix a través de Prime Video Channels).

Netflix sigue siendo el servicio de streaming más popular del mundo con una ventaja considerable, por lo tanto, que desestime el próximo lanzamiento importante de hardware de Apple tiene bastante peso… aunque no sorprendente dada la inclinación de la compañía. Habrá que ver si se acercan posturas con el paso del tiempo.

Es importante destacar que Netflix no es ajeno a la innovación y la adopción de nuevas tecnologías. La compañía ha liderado el camino en la introducción de características como la transmisión en calidad 4K, la compatibilidad con dispositivos móviles y la creación de contenido original. Sin embargo, en este caso particular, parece estar tomando una postura más cautelosa, optando por no comprometer su independencia en un ecosistema controlado por otro gigante tecnológico.

Una ausencia que es inesperada

Hay que recordar que la cantidad de aplicaciones destinadas al entretenimiento que llegarán con las Apple Vision Pro en su lanzamiento- el 2 de febrero- parece ser adecuada. Además de Apple TV+, la compañía anunció que aplicaciones como Disney+, ESPN, NBA, MLB, PGA Tour, Max, Discovery+, Amazon Prime Video, Paramount+, Peacock, Pluto TV, Tubi, Fubo, Crunchyroll, Red Bull TV, IMAX, TikTok y MUBI estarán disponibles desde el primer día. Nada mal, todo hay que decirlo.

El caso es que esta decisión estratégica de Netflix también resalta su enfoque en mantener un cierto nivel de independencia en el mercado del streaming. Aunque podría parecer un movimiento arriesgado, teniendo en cuenta que el Vision Pro de Apple se perfila como una de las próximas innovaciones tecnológicas destacadas, la plataforma ha optado por priorizar su visión estratégica sobre las tendencias del mercado. ¿Será un acierto?