Un juez perdona casi 12 millones de euros a un deudor en ocho semanas a través de la segunda oportunidad

Una reciente resolución del Juzgado de lo Mercantil de Teruel ha concedido a un vecino de esta ciudad un perdón histórico de cerca de 12 millones de euros de la deuda acumulada principalmente con instituciones financieras y bancarias gracias al mecanismo de la segunda oportunidad. El auto, disponible aquí, exonera a este ciudadano, sin actividad empresarial, del pago de esta cantidad. El magistrado liquida a cambio el único bien en propiedad del hombre, una vivienda familiar hipotecada.

Esta resolución pone de relieve que la reforma concursal de 2022 agilizó el procedimiento para conseguir el perdón de las deudas como cuando, en este caso de Teruel, se dan las circunstancias para considerar que el ciudadano en concurso no tiene con qué hacer frente a las deudas (en argot legal un concurso sin masa). Sin embargo, también han arreciado las críticas porque dicha reforma se quedó corta al denegar el perdón de las deudas públicas (las contraídas con Hacienda y la Seguridad Social, por ejemplo).

En el caso de Teruel, el despacho de abogados Casillas Estudio Jurídico ha conseguido que los trámites se ventilen en un tiempo récord. El juzgado ha tardado menos de ocho semanas en conceder el perdón de las deudas a este vecino de la ciudad aragonesa. Los trámites se iniciaron el pasado 30 de octubre mediante un auto (cuyo texto puede consultar aquí) y ha concedido la segunda oportunidad al solicitante en escasos 50 días en otro auto de 21 de diciembre de 2023 (cuyo texto puede consultar aquí).

Una vivienda hipotecada

En el asunto resuelto por la resolución mencionada, el magistrado que ha conocido la causa se ha limitado a constatar las circunstancias para determinar que se trata de un concurso sin masa (es decir, que no había patrimonio suficiente para liquidar) y a realizar así el oportuno llamamiento a los acreedores, para ver si estos querían nombrar un administrador concursal que informase sobre si el concurso era culpable o fortuito.

El magistrado considera que se trata de un concurso sin masa porque el deudor solo cuenta con una vivienda unifamiliar hipotecada y una nómina de 2.932 euros. Con este panorama, el juez le concede la segunda oportunidad liquidando el único bien con que contaba (el piso familiar), sin fijar un plan de pagos que mengüe siquiera mínimamente la deuda.

Como marca el procedimiento, el juzgado publicó una llamada a los acreedores en el Boletín Oficial del Estado y en el Registro Público Concursal, que no fue secundada por ninguno de ellos. Por ello, el juez verifica en su auto que el solicitante cumple con los requisitos y presupuestos para otorgarle el perdón, cerciorándose antes de que este no había cometido en los diez años anteriores ninguno de los delitos que impiden la exoneración de deudas. El magistrado también se aseguró de que el deudor no había pedido otra segunda oportunidad en los cinco años previos a la solicitud.

El juez también insta a los acreedores afectados a actuar para borrar el rastro de la deuda perdonada. Así, deben de comunicar la exoneración de la misma a los sistemas de información crediticia a los que previamente hubieran informado del impago o mora para que actualicen sus registros. Esta ha sido otra de las novedades impuestas por la reforma concursal de 2022, y se ha considerado una mejora para estos deudores, pues les permite volver a solicitar préstamos para hacer realmente borrón y cuenta nueva.