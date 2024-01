Nuevos Garmin Lily 2, relojes inteligentes pequeños pero llenos de funciones

Garmin ha revelado su nueva incorporación a su gama de producto: la serie de relojes inteligentes Lily 2. Estos nuevos smartwatches, disponibles en dos modelos -básico y Classic-, fusionan diseño elegante, funciones avanzadas de salud y conectividad para adaptarse a diversos estilos de vida.

La nueva gama Garmin Lily 2 no solo destaca por su estética refinada, sino que también introduce características que potencian la experiencia del usuario, como la puntuación de sueño, actividades de fitness de baile y pagos contactless a través de Garmin PayTM.

Un diseño que es muy atractivo en estos Garmin

Ambos modelos presentan un diseño elegante con cuerpo metálico y pantallas ocultas que revelan un brillante panel táctil con un simple toque o giro de muñeca. Con opciones de colores a la moda, como dorado, tostado, bronce oscuro y lila, y correas intercambiables de cuero, nailon o silicona, la gama Lily 2 permite a los usuarios personalizar su dispositivo para adaptarse a su estilo. Además, la plataforma Your Watch, Your Way de la compañía ofrece la posibilidad de diseñar de forma personalizada el smartwatch.

Garmin

Funciones de salud avanzadas en los Lily 2

La nueva gama de producto no solo es un accesorio atractivo; también es una herramienta esencial para el seguimiento de la salud y el bienestar. Algunas de sus características destacadas incluyen:

Seguimiento de energía Body BatteryTM: Monitoriza los niveles de energía a lo largo del día, indicando los mejores momentos para la actividad y el descanso.

Monitoriza los niveles de energía a lo largo del día, indicando los mejores momentos para la actividad y el descanso. Puntuación del sueño: Ofrece una puntuación de la calidad del sueño con sugerencias para mejorar, junto con seguimiento de las fases del sueño, frecuencia cardíaca, estrés, pulso Ox2 y respiración.

Ofrece una puntuación de la calidad del sueño con sugerencias para mejorar, junto con seguimiento de las fases del sueño, frecuencia cardíaca, estrés, pulso Ox2 y respiración. Seguimiento de la forma física: Controla pasos, calorías quemadas, minutos de intensidad y más.

Controla pasos, calorías quemadas, minutos de intensidad y más. Aplicaciones deportivas: Integra aplicaciones para diversos tipos de entrenamiento, incluyendo la nueva actividad de danza para estilos como Zumba®, Afrobeat, Bollywood, EDM y hip-hop.

Integra aplicaciones para diversos tipos de entrenamiento, incluyendo la nueva actividad de danza para estilos como Zumba®, Afrobeat, Bollywood, EDM y hip-hop. GPS Conectado: Permite obtener estadísticas precisas de seguimiento de actividad al caminar, correr o andar en bicicleta al aire libre al conectarse al GPS de un smartphone compatible.

Permite obtener estadísticas precisas de seguimiento de actividad al caminar, correr o andar en bicicleta al aire libre al conectarse al GPS de un smartphone compatible. Pagos Contactless con Garmin Pay: Disponible exclusivamente en el modelo Lily 2 Classic.

Un accesorio ideal para las mujeres

Diseñada para un estilo de vida activo, la serie Lily 2 ofrece un monitoreo completo de métricas esenciales de salud y forma física. Desde la frecuencia cardíaca hasta la respiración, pulso y estrés, Lily 2 proporciona información valiosa tanto de día como de noche. Las funciones de seguimiento de la salud de la mujer permiten a las usuarias controlar su ciclo menstrual y embarazo, mientras reciben orientación sobre ejercicio y nutrición.

Garmin

Para mantener a los usuarios conectados mientras están en movimiento, la serie Lily 2 es compatible con smartphones Apple o Android, permitiendo la recepción de correos electrónicos, mensajes de texto y alertas directamente en el reloj. Otros buenos detalles son una autonomía que llega a los cinco días; incluye resistencia al agua (se puede nadar con estos accesorios wearables puestos); el tamaño de su pantalla se sitúa en los 25,4 x 21,3 mm con protección Gorilla Glass 3; y, además, el peso del dispositivo está por debajo de los 30 gramos.

Disponibilidad y precio

La serie Lily 2 ya está disponible, con el modelo Lily 2 a un precio sugerido de 279,99 euros y el modelo Lily 2 Classic a partir de 349,99€. Lily 2 Classic también ofrece dos variantes exclusivas para web, con correas de tela, a un precio que baja a los 299,99. Con estas opciones, Garmin busca ofrecer tanto estilo como funcionalidad, consolidando su posición en el mercado de wearables y relojes inteligentes.