Timpers gana los Premios DNVB Carmila by Carrefour

Entrevistamos a Roberto Mohedano, CEO de Timpers, después de haber ganado los Premios DNVB Carmila by Carrefour. Vamos a conocer el enfoque de la empresa y más información valiosa sobre Timpers.

Felicidades por ganar los Premios DNVB Carmila by Carrefour. ¿Cómo impacta este reconocimiento en el futuro de Timpers y en la visión de la empresa?

Este reconocimiento nos hace pensar de una manera real en la omnicanalidad de nuestra marca. Desde hace unos meses, la diversificación de los canales de venta de Timpers se ha convertido en una de nuestras prioridades a corto plazo, y ganar el premio impacta directamente en esa idea de acercarnos más al cliente. Siempre hemos querido tener nuestro propio punto de venta físico, y ahora se nos da la oportunidad de poder hacerlo junto a uno de los agentes inmobiliarios más reconocidos de Europa.

Timpers es una empresa especializada en la fabricación de zapatillas deportivas en España, con un equipo compuesto íntegramente por personas con alguna discapacidad. ¿Cómo nació la idea de establecer una empresa con este enfoque único?

En 2018 coincidimos mis socios y yo en el equipo de fútbol para ciegos de Alicante, donde surgió la magia. Después de un par de intentos de empresas fallidas, decidimos apostar por calzado, dada la inmensa cartera de proveedores que tenemos en la provincia. La primera colección sólo la vendimos a personas cercanas a nosotros, y ahí es cuando las llevamos a uno de los entrenamientos y vimos como los ciegos percibían las zapatillas al tacto. Desde ese momento Diego pasó a formar parte del equipo y, viendo que los tres teníamos una discapacidad, decidimos que las zapatillas iban a ser la excusa para demostrar que una empresa compuesta sólo por personas con discapacidad, podía ser tan exitosa como cualquier otra del sector. En ello estamos ;)

La fabricación local en España es una característica distintiva de Timpers. ¿Cómo ha influido esta decisión en la calidad de sus productos y en la identidad de la marca?

Creo que la decisión al principio fue sencilla por las pocas opciones que teníamos. La calidad de los productos, la agilidad en los plazos de servicio y la cercanía con la que podemos tratar a los proveedores, han sido los factores que nos han hecho decantar por la producción local. Es verdad que es complicado conseguir un margen bruto aceptable para hacer sostenible el negocio, así que a veces tenemos que hacer malabares para conseguir un precio apto para los pop que tenemos en Timpers a día de hoy. Asia es muy tentador por los costes competitivos que tienen y la innovación de sus fábricas, pero de momento no nos planteamos a corto plazo hacer el cambio.

La inclusión de personas con discapacidad en el equipo de Timpers es admirable. ¿Cómo ha impactado positivamente esta iniciativa tanto en la cultura interna de la empresa como en la calidad de los productos?

Somos fieles creyentes de que la discapacidad genera ambientes de trabajo más sanos, más diversos y equipos más unidos. Una de nuestras labores como defensores de la discapacidad es promover la contratación de personas como nosotros en empresas, a través de charlas de concienciación a empresas. Uno de nuestros mayores éxitos fue la colaboración con los restaurantes Saona, en la que además de servirles calzado para todos los empleados de sala, decidieron incorporar a una persona con discapacidad en cada uno de sus restaurantes. Nuestra misión es vender zapatillas, pero nuestro propósito es dar empleo a personas con discapacidad.

¿Cómo aborda Timpers la sostenibilidad en la fabricación de sus productos?

Es una parte fundamental a la hora de diseñar nuestras colecciones. Trabajamos infinidad de materiales sostenibles, desde orgánicos hasta reciclados, y los incorporamos en nuestros productos siempre y cuando la calidad del producto final no se vea afectada. Además, el 100% de nuestra producción es Made in Spain.

¿Cuál es la importancia de la innovación en el diseño de zapatillas deportivas para Timpers? ¿Os habéis enfrentado a desafíos específicos en este aspecto y cómo los habéis superado?

Siempre hemos tratado de ser lo más innovadores posibles, especialmente en lo que se refiere a materiales para que las personas ciegas tengan una experiencia al tacto irrepetible. Una de nuestros últimos lanzamientos fue de un modelo con materiales fotoluminiscentes que cambiaban de color con la luz del sol, un material que estuvimos buscando más de un año y que finalmente pudimos implementar en una zapatilla.

¿Cuáles son los proyectos futuros de Timpers? ¿Hay nuevas líneas de productos o iniciativas en las que estéis trabajando actualmente?

Estamos en un momento de mucho cambio, porque a nivel macro cada día nos sorprende una cosa nueva y tenemos que adaptarnos con agilidad. Nuestros retos para los próximos años son la implementación de una red de tiendas físicas para poder acercarnos más a nuestro cliente, diversificar nuestra oferta para poder llegar así a más clientes y desarrollar toda la parte de venta a empresas, que creemos es tenemos una oportunidad enorme. Ya en 2023 las empresas han supuesto un 20% de nuestros ingresos totales, y esperamos aumentar considerablemente las ventas en 2024.

Dada la historia de Timpers, ¿qué consejos le daríais a otras empresas que estén considerando implementar modelos de negocio socialmente responsables?

Les diría que no hay argumentos para no hacerlo. Creo que las empresas que se preocupan por su entorno tienen un mejor encaje en la sociedad actual y en las alianzas con otras empresas. Una compañía no tiene porqué elegir tener beneficios en contraposición de implementar estrategias socialmente responsables, son cosas que pueden ser perfectamente complementarias. A pesar de que ya vemos mucha modelos de empresa que apuestan por la sensibilidad social y medioambiental en sus políticas, el porcentaje de empresas que incorporan estas medidas va a aumentar exponencialmente en los próximos años.