Emprendimiento innovador para acertar con tus regalos

Germán Gómez Caraballo, creador de Findder ha transformado la manera en que elegimos y damos regalos, ofreciendo una experiencia única y revolucionaria en el mercado de regalos online en España.

Germán Gómez lidera esta plataforma que ha simplificado el proceso de búsqueda y selección de regalos. Hace hincapié en la eficiencia y la garantía de éxito en cada entrega.

¿Cómo surgió la idea de Findder?

Tras más de 7 años trabajando en una gran corporación desde que tenía 20 años, empecé a interesarme por el mundo del emprendimiento con el objetivo de encontrar una idea que me apasionase lo suficiente para tener la valentía de dar un giro a mi carrera profesional y adentrarme en mi propio proyecto. Y un día, en una conversación casual con una amiga, surgió la charla de que tal vez sería buena idea que existiese una página web que te ayudase a regalar porque cada vez costaba más acertar con los regalos. Fue ahí donde se me encendió la bombilla.

Tras esa conversación, al día siguiente me puse a investigar sin muchas expectativas porque entendía que seguramente ya existiese algo parecido. Pero no, me di cuenta de que no había ninguna solución online que realmente estuviese centrada en solucionar el problema de no saber qué regalar. Tras ese descubrimiento, durante el poco tiempo libre que me quedaba cuando salía del trabajo, lo dedicaba al proyecto. Y me fui ilusionando poco a poco hasta tal punto que tomé la decisión a finales de 2018 de dejar el trabajo, vender el coche, pedir un préstamo y tirarme al barro.

¿Qué ha sido lo más difícil de emprender?

Ha habido momentos muy difíciles por el camino, pero inicialmente, lo más difícil fue abandonar la seguridad de un salario fijo y unas condiciones laborales muy estables, por una situación de incertidumbre total mientras iba quemando dinero mes a mes. Nunca antes había experimentado esa sensación y la verdad es que al principio me provocaba un poco de ansiedad. Ahora me he acostumbrado a vivir así porque he entendido que emprender es sinónimo de incertidumbre.Pero si tengo que elegir el momento más difícil de todos, sin duda han sido las dos ocasiones en las que me he arruinado intentando sacar el proyecto adelante. Cuando eres consciente y te das cuenta de que vas a quedarte sin dinero antes de conseguir hacer rentable la empresa, te sientes un auténtico fracaso. Cuando eso ocurre y tienes que dejar aparcado tu sueño para trabajar en cualquier cosa con tal de ingresar dinero rápidamente para poder pagar las facturas, es algo realmente duro porque entre otras cosas, tienes motivos de peso para rendirte. Sin embargo, yo siempre he creído en qué Findder podría funcionar. Y no solamente se trataba de intuición. Las métricas respaldaban que lo que estaba creando tenía sentido y no podía abandonar el proyecto porque sabía que me arrepentiría toda la vida. Y ahora lo agradezco.

La propuesta de valor de Findder destaca la capacidad de encontrar el regalo perfecto de manera instantánea. ¿Cómo funciona exactamente este proceso de recomendación y qué lo hace único en comparación con otras plataformas?

La verdad es que hemos tenido que pasar por un proceso de mejora y evolución constante para llegar a este punto. Ha sido realmente difícil dar solución a un problema tan complejo e individualizado a cada cliente, pero hoy podemos decir que lo hemos conseguido. Para poder entender cómo funciona Findder, es importante destacar que nos basamos en tres pilares fundamentales.

El primero la plataforma, que tiene en cuenta todas las variables importantes que influyen en la elección de un regalo y que mediante una conversación de chat con Finddi (nuestro experto en regalos), solicita la información al usuario ofreciéndole una experiencia interactiva, ágil y divertida. El segundo es el sistema de recomendación, hemos desarrollado un algoritmo de recomendación inteligente basado en IA que interpreta toda la información facilitada por el usuario para lograr un acierto seguro. Y el tercero, la enorme y variada base de datos de regalos que tenemos para poder mostrar siempre las mejores opciones adecuadas al perfil de cada persona. Además, si un usuario entra en la web de findder.es a través del móvil y realiza una búsqueda de regalos, verá las recomendaciones en formato vídeo vertical (como en TikTok o en los reels de Instagram).

Hemos apostado por esta fórmula porque visualmente hace más atractivos los regalos y aporta mucha más información que una imagen estática, lo que confiamos que nos ayudará a mejorar mucho la conversión y a adaptarnos a la forma en la que los usuarios consumen contenido actualmente.Por lo que todos estos aspectos en su conjunto son lo que nos hace únicos y nos ha convertido en la mejor solución del mercado para encontrar el regalo perfecto.

Hablas de una experiencia interactiva y divertida a través de una conversación de chat con Finddi. ¿Cómo ha sido la respuesta de los usuarios a esta forma innovadora de encontrar regalos?

En las primeras versiones de Findder, para solicitar la información al usuario utilizábamos un formulario básico que resultaba bastante tedioso rellenar y requería de un esfuerzo cognitivo importante para el cliente. Ante este problema, tomamos la decisión de darle vida a Finddi para que este proceso fuese mucho más ameno y efectivo. Y la verdad es que ha sido todo un éxito porque aparte de ser un aspecto diferencial clave de Findder, los usuarios están encantados con esta nueva fórmula, Finddi les cae genial y el porcentaje de abandono en esta fase es mínimo.

Siendo el primer marketplace especializado en regalos, ¿cómo se enfrenta Findder a la competencia y cuál crees que es su mayor valor diferencial en el mercado?

Existen muchas otras empresas que de una forma u otra son competencia de Findder. Están las tiendas físicas, los centros comerciales, los grandes players online como Amazon o Zalando, las tiendas online especializadas en alguna temática o las tiendas online de regalos originales y personalizados. Pero todas estas empresas tienen un común denominador: ninguna soluciona eficientemente el problema de no saber qué regalar. Todas en mayor o menor medida obligan al cliente a invertir mucho tiempo, dinero y esfuerzo en la búsqueda del regalo y para colmo, en muchos casos no consiguen tener la certeza de que el regalo elegido vaya a gustar. Por lo tanto, la situación actual del mercado nos ha permitido detectar una necesidad enorme no cubierta que hemos sabido aprovechar muy bien.

Al final, nuestro objetivo es tener el mayor catálogo de regalos del mercado (productos y servicios) para que nuestro algoritmo de recomendación pueda mostrar las mejores opciones de regalo adaptadas al perfil de cada persona. Y lo mejor de todo, es que algunas grandes empresas que inicialmente serían competencia, han querido colaborar con nosotros y venden su catálogo en Findder. Esto es maravilloso porque ahora somos aliados y hemos unido fuerzas sabiendo que con nosotros tienen un nuevo canal de ventas muy interesante y rentable para llegar a un público más amplio. Y que a cambio ellos, nos ayudan a tener cada vez mayor variedad de opciones para poder ofrecer los mejores regalos a nuestros clientes.

¿Cómo fue la campaña de lanzamiento de Findder y qué aprendizajes clave obtuvisteis durante ese proceso?

Realmente fue una montaña rusa de emociones. Pasé del éxtasis a la decepción en muy poco tiempo. A nivel de comunicación lo hicimos muy bien porque conseguimos atraer mucho tráfico a coste cero, pero a nivel de métricas fue desastroso. Detectamos un montón de errores que teníamos que corregir con urgencia y que por suerte ya están corregidos. Pero nos equivocamos en algunas decisiones trascendentes. Una de ellas fue obligar al usuario a registrarse antes de poder ver las recomendaciones de regalo. En cuanto veían que tenían que crear una cuenta, más del 70% abandonaba la página. Pero bueno, de todo se aprende. Ahora encaramos la época más importante del año en cuanto a venta de regalos y la página funciona a las mil maravillas.

¿Cuáles son los planes y metas para el futuro de Findder? ¿Hay nuevas características o expansiones que los usuarios pueden esperar?

Nuestras dos metas a corto plazo son conseguir la mayor facturación posible durante la campaña de navidad y levantar la primera ronda de inversión con el objetivo de tener un mayor músculo financiero que nos permita seguir creciendo para consolidarnos como líderes del sector en España y más adelante, poder internacionalizar la compañía replicando el modelo en otros países.Con respecto a nuevas funcionalidades de la plataforma, muy pronto los usuarios no solo podrán encontrar el regalo perfecto para otras personas, sino que también a través del registro, tendrán la posibilidad de regalarse a ellos mismos y disfrutar de una experiencia única que solo podrán encontrar en Findder.

Esta nueva funcionalidad para nosotros es estratégica porque de esta forma, el algoritmo tendrá más información para hacer cada vez mejores recomendaciones. Podremos aumentar la recurrencia de compra y en consecuencia también la facturación. Pero es que además, todos aquellos usuarios que estén registrados en Findder, podrán encontrar en un par de clics el regalo perfecto para cualquier otro usuario que también esté registrado sin necesidad de tener que conocerlo perfectamente. Esto es algo muy potente y es sin duda nuestra estrategia de futuro para seguir ofreciendo al cliente cada vez una mejor solución y acabar de una vez por todas con el histórico y recurrente problema de no saber qué regalar mientras conseguimos que los clientes disfruten de la experiencia.