Algunos usuarios detectan problemas al cargar los iPhone de Apple en coches de GM

Apple ha lanzado no hace mucho la esperada actualización iOS 17.1 para todos los iPhone que son compatibles, y como siempre se incluyen mejoras. Aunque no introduce nuevas funciones impactantes, ya que se centra en resolver problemas existentes, sí que hay opciones llamativas. Sin embargo, algunos usuarios han reportado un fallo inesperado que afecta a los usuarios que poseen vehículos de General Motors (GM).

Este tiene bastante que ver con un problema detectado anteriormente y que afectaba específicamente a los usuarios de BMW a la hora de cargar los iPhone de forma inalámbrica. El caso es que con iOS 17.1 ha aparecido un fallo similar en modelos de General Motors. Este inconveniente se manifiesta cuando los usuarios intentan cargar los teléfonos sin cables, y lo que ocurre es que el proceso se detiene directamente y el terminal se congela después de unos segundos.

A pesar de intentar diversos métodos de solución, como reiniciar los teléfonos, los usuarios se enfrentan a una persistencia del problema y, por lo tanto, se ha indicado en la fuente de la información de que lo ocurrido es un verdadero impedimento para ellos.

Algunos detalles importantes en este fallo de los iPhone

Es importante señalar que, a diferencia de lo que les ocurría a los usuarios de BMW, quienes informaron del fallo con la función NFC junto con la carga del teléfono, los que tienen un coche de GM no parecen tener problemas con esta tecnología adicional. A pesar de los intentos de solución de los usuarios, la situación persiste, y las quejas se multiplican en los foros y redes sociales.

Así, por ejemplo, un usuario -con el nombre de "caduceus26"-, compartió su experiencia: "Feliz de saber que no soy el único. Mi iPhone 12 Pro Max funcionaba perfectamente (siempre) en mi Chevy Traverse '23. Cambié a iPhone 15 Pro Max hace unas 6 semanas y la función se rompió tal como se describe en otros comentarios: carga durante unos segundos y luego se detiene, con o sin funda, produce los mismos resultados. Actualmente, tengo iOS 17.1.1 y he aplicado cada actualización desde que compré el teléfono el 8 de octubre de 2023". Por lo tanto, queda bastante claro cuál es el problema y, lo normal, es que desde Apple se tomen las medidas oportunas.

No queda otra que esperar

Algunos usuarios por iniciativa propia han llevado sus vehículos a centros de servicio, sospechando de un fallo en los coches del mencionado fabricante. Sin embargo, no se encontraron problemas en los sistemas de carga inalámbrica al realizar revisiones. Aunque se han presentado quejas a Apple, la empresa aún no ha realizado declaraciones al respecto. Se espera que una solución para los iPhone al problema llegue con la próxima actualización, iOS 17.2, por lo que parece que no queda otra opción que esperar.