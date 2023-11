Amazon prepara un duro rival para ChatGPT… y ya tiene nombre: Olympus

Este año, la inteligencia artificial (IA) se posiciona como unos de los avances -y consolidaciones- más destacados de 2023. Esto se debe en gran medida al lanzamiento de ChatGPT de OpenAI, que nos ha mostrado un avance que tiene y va a tener un impacto muy importante en todos los apartados de la sociedad. Este, a diferencia de los asistentes digitales en nuestros teléfonos y los chatbots con los que algunos hemos interactuado en sitios web, ofrece un funcionamiento mucho más avanzado. Pues bien, el futuro parece que va por ahí y por este motivo Amazon no desea quedarse atrás.

Por este motivo, no es sorprendente que se ha conocido que la compañía de Jeff Bezos está en camino de lanzar un desarrollo propio al respecto. Según un informe de The Information (con acceso por suscripción), indica que Amazon está desarrollando su propia alternativa a ChatGPT, con el nombre en clave Olympus.

Una necesidad para Amazon y su gama de productos

Esta tiene el objetivo de posicionar mucho mejor a la firma en un segmento en el que ahora mismo no tiene una gran presencia, pero que se apunta a esencial de cara al futuro. Además, todo apunta que se utilizará en varios de los productos y servicios de Amazon (que no hay que olvidar que tiene desde reproductores multimedia hasta pantallas inteligentes).

Unsplash

Un ejemplo de lo que se espera es el uso por parte de los clientes corporativos de Amazon, así como en su tienda minorista en línea -e, incluso, como parte de su asistente digital-. Por lo tanto, la compañía espera la implementación de Olympus en casi todo lo que ofrece en el mercado para avanzar y ofrecer mejores servicios. Amazon apuesta fuerte por el desarrollo en el que trabaja, ya que otro informe de Reuters revela que el trabajo será capaz de utilizar hasta dos billones de parámetros -frente al billón que actualmente permite ChatGPT-.

El futuro se escribe en forma de IA

Será interesante ver cómo se desenvuelven los esfuerzos de IA de Amazon. Si tienen éxito, podrían revolucionar la práctica totalidad de su gama de producto (como por ejemplo los Echo, que serían más inteligentes e intuitivos al utilizarlos que nunca). Por cierto, informaciones recientes sugieren que la compañía planea abandonar Android y utilizar su propio sistema operativo personalizado para sus Fire TV y otros dispositivos, por lo que no es difícil imaginar que Olympus podría ser uno de los motivos para que eso ocurra.

Unsplash

Aunque Amazon no ha confirmado nada aún, no son pocos los que creen que Olympus podría presentarse oficialmente el 27 de noviembre de este mismo año en el evento AWS re:Invent 2023. Y, lo cierto, es que no parece algo descabellado.