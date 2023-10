Clyde & Co amplía a 26 semanas las bajas maternales y paternales

La firma internacional de abogados Clyde & Co concede estas 26 semanas de baja, tanto por nacimiento como por adopción de hijos, para cualquier persona que lleve más de 12 meses trabajando en cualquiera de sus más de 60 oficinas en el mundo, independientemente de su rol profesional y sexo. En España, actualmente la ley concede 16 semanas y tres de lactancia, por tanto, la decisión de la firma extiende el periodo de baja por siete semanas adicionales.

La medida, que entró en vigor el 1 de mayo de 2023, tiene además carácter retroactivo para aquellos empleados que tuvieron hijos durante los 18 meses anteriores a su puesta en marcha. Estos padres y madres pueden acogerse a entre cuatro y siete semanas extra en función de la edad actual de sus hijos.

Isabel Burón, socia de Clyde & Co Madrid, afirma: "Sé, por experiencia propia y ajena, la exigencia que supone equilibrar vida laboral y personal y el reto que conlleva tener y criar hijos, más aún en un entorno tan exigente como la abogacía de los negocios. Por eso, y escuchando las propuestas de nuestra Red interna por la igualdad de género, en Clyde & Co hemos acordado implantar toda una batería de medidas para apoyar la decisión de traer hijos al mundo y poder disfrutar con ellos”.

El paquete de beneficios para apoyar el nacimiento y la crianza de hijos incluye, además de las 26 semanas, otra serie de innovadoras medidas. Como son los 10 días remunerados para tratamientos de fertilidad, las najas para madres y padres en caso de pérdida del bebé durante el embarazo, que serán de 4 semanas durante las primeras 20 semanas y hasta 26 semanas a partir de las 20 semanas de gestación. Así como hasta 12 semanas adicionales en el caso de bebés bajo cuidado neonatal y coaching y otros apoyos para la adaptación de madres y padres.

Susana Martínez, socia de Clyde & Co Madrid, añade: “En definitiva, somos muy conscientes de que las dificultades que tienen que afrontar madres y padres están desincentivando la natalidad, tema especialmente preocupante en España, y queremos contribuir a que quienes trabajamos en la firma podamos tener una vida más plena en la que no tengamos que renunciar a tener hijos.”

De las 104 personas de Clyde & Co que están ya disfrutando estos beneficios globalmente, 91 trabajan en El Reino Unido y en las oficinas en Europa continental, región mundial que representa el 63% de la plantilla de la firma en el mundo. En España, ya hay tres profesionales, disfrutando de la medida.

Beatriz Cacho, Business Development Manager de Clyde & Co Madrid, comenta: “Para mí, este apoyo es un botón de muestra muy significativo de los valores y cultura de Clyde & Co y me reafirma en que he elegido un buenísimo lugar para trabajar”.