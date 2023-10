Samsung lanza el nuevo disco externo SSD T9, con un gran rendimiento y fiabilidad

Samsung ha anunciado hoy un nuevo miembro de su gama de producto de discos externos llamada Serie T. Este es el T9. Con un enfoque en la rapidez, la capacidad de almacenamiento y la fiabilidad, el dispositivo llega a ser un buen compañero para profesionales y usuarios exigentes.

Samsung ha desarrollado la SSD T9 para que el espacio de almacenamiento a la hora de ir de un lado no sea un problema. Hangu Sohn, vicepresidente de Memory Brand Product Biz Team de Samsung Electronics, destacó la importancia de esta nueva unidad indicando que "con los avances en las fotos de alta resolución y la creciente popularidad de los vídeos 4K, los creadores de contenidos profesionales se enfrentan ahora a la necesidad de transferir grandes cantidades de datos con frecuencia. La T9 ofrece una solución para que los profesionales reduzcan los retos que conlleva la gestión de sus datos y Samsung continuará proporcionando soluciones de memoria optimizadas que permitan a los profesionales centrarse plenamente en alcanzar su potencial creativo".

Opciones destacadas del nuevo Samsung SSD T9

Unos de los aspectos más destacados de la SSD T9 son su rendimiento y su amplia capacidad de almacenamiento. Esta unidad ofrece velocidades máximas de lectura/escritura secuencial de 2.000 megabytes por segundo (MB/s) en la interfaz USB 3.2 Gen 2×2, lo que la hace aproximadamente dos veces más rápida que su predecesora. Esta velocidad excepcional permite a los usuarios transferir un vídeo Full HD de 4 gigabytes (GB) en apenas dos segundos, lo que mejora significativamente la eficiencia en la gestión de archivos de gran tamaño.

El accesorio de la firma coreana se presenta en tres opciones de almacenamiento diferentes, con capacidades de 1 terabyte, 2 y 4 TB. Esto proporciona a los usuarios la flexibilidad de elegir la capacidad que mejor se adapte a sus necesidades específicas. A pesar de su amplio almacenamiento, la unidad T9 mantiene un diseño compacto, similar al de una tarjeta de crédito, lo que facilita su transporte y permite a los creadores llevar su trabajo donde quiera que vayan sin las limitaciones de espacio que suelen conllevar los dispositivos de almacenamiento tradicionales.

Samsung

La SSD T9 no solo se destaca por su rendimiento y capacidad, sino que también ofrece un diseño elegante bajo el concepto de "lujo sumado a robustez". Basándose en el exitoso diseño "robusto" de la T7 Shield, la T9 presenta líneas diagonales curvadas y un patrón de carbono invertido en su superficie, lo que le otorga un tacto similar al de un tejido de alta calidad. Este diseño atractivo y duradero garantiza que la unidad no solo sea funcional, sino también elegante, satisfaciendo las demandas tanto de los profesionales creativos como de los usuarios exigentes.

La fiabilidad y la seguridad de los datos son fundamentales para los usuarios de soluciones de almacenamiento, y la SSD T9 de Samsung cumple con creces estas expectativas. La unidad está diseñada para ser resistente a caídas de hasta tres metros de altura, lo que proporciona una protección adicional a los datos almacenados en su interior. Además, Samsung respalda la calidad de su producto con una garantía limitada de cinco años.

Para los profesionales que requieren transferencias de archivos grandes y rápidas sin ralentizaciones, la T9 es la elección perfecta. La tecnología Dynamic Thermal Guard de Samsung asegura que el dispositivo minimice eficazmente las caídas de rendimiento causadas por el sobrecalentamiento, lo que garantiza velocidades de transferencia rápidas y constantes incluso en las condiciones más exigentes.

Samsung

Detalles finales importantes

La compatibilidad es clave en el mundo de la tecnología, y Samsung ha diseñado la T9 para ofrecer una compatibilidad sin fisuras. La unidad cumple con la especificación de alimentación USB tipo C y es compatible con una amplia gama de sistemas operativos -incluyendo Windows, macOS, smartphones, tablets, consolas de juegos y cámaras profesionales de alta resolución-. Además, el T9 se suministra con cables USB tipo C a USB tipo C y USB tipo C a USB tipo A para garantizar que los usuarios tengan todo lo que necesitan.

El disco Samsung SSD T9 estará disponible para los consumidores de todo el mundo a partir del 3 de octubre de 2023.