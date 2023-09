Mucho cuidado al instalar extensiones de Chrome: podrían robarte tus contraseñas

Las extensiones para Chrome se han convertido en una herramienta imprescindible para vitaminar este popular navegador web de Chrome. Para ello, tienes a tu alcance de un amplio abanico de opciones. Aunque debes tener mucho cuidado con cuáles te instalas.

Tal y como podemos ver en un estudio reciente realizado por investigadores de la Universidad de Wisconsin-Madison, se ha descubierto que aproximadamente 17.300 extensiones en Chrome Web Store (12,5%) tienen los permisos necesarios para extraer información confidencial de sitios web, incluidas contraseñas.

Esto no significa que todos lo vayan a hacer, pero que uno de cada diez extensiones tenga estos permisos, no es una buena noticia en absoluto.

Proliferan las extensiones maliciosas en Google Chrome

La Universidad de Wisconsin-Madison descubrió que aproximadamente 17.300 extensiones maliciosas de Google Chrome en Chrome Web Store están robando información de los usuarios.

Además, el gran problema es que en el informe apuntan a pesos pesados de la talla de Gmail, Cloudflare o Citibank, no cuentan con medidas de protección adecuadas para evitar el robo de información.

El listado es mucho mayor, por lo que hablamos de un grave problema de seguridad. Además, ten muy claro que estas empresas no van a hacer nada al respecto, o por lo menos no van a tomar medidas a corto plazo.

Así que depende del usuario la protección de su equipo ante estas posibles extensiones maliciosas. Y ojo, que pueden hasta robarte las contraseñas, al tener el permiso "leer todos sus datos en todos los sitios web". Por desgracia, este permiso incluye los campos de las contraseñas.

También utilizan otros trucos como cambiar las cookies en tu navegador. Las cookies se utilizan a menudo para almacenar contraseñas, por lo que una extensión con este permiso podría robar las contraseñas de las cookies.

Cómo protegerse de extensiones maliciosas de Chrome

Por suerte, si tienes un poco de sentido común vas a poder protegerte de las extensiones maliciosas de Chrome. Para empezar, solo instala extensiones de fuentes fiable como Chrome Web Store

Además, revisa los permisos y si te solicita "leer todos sus datos en todos los sitios web" o "acceder a sus datos en todos los sitios web", no lo aceptes si no es imprescindible. Por último, siempre ten Chrome actualizado y usa un administrador de contraseñas cifrado para que no pueda acceder ninguna extensión. Como verás, son consejos muy fáciles de seguir y que te ayudarán a evitar más de un susto innecesario.

Por desgracia, los virus y el malware proliferan, por lo que en los tiempos que corren debes tener más cuidado que nunca a la hora de utilizar tecnología.