Prueba en tu iPhone la experiencia de utilizar los Samsung plegables con una app

Samsung ha lanzado una nueva actualización de su aplicación "Try Galaxy", permitiendo a los usuarios de dispositivos no Android experimentar la personalización One UI 5.1.1 y explorar las características de los últimos modelos, incluidos los smartphones plegables Samsung Galaxy Z Flip5 y Z Fold5. Esta iniciativa tiene como objetivo dar a los usuarios de iPhone un vistazo de primera mano a la experiencia que se tiene con este tipo de terminales.

Al descargar la aplicación "Try Galaxy", los usuarios pueden simular la experiencia de usar los últimos modelos de Samsung, sin necesidad de poseer uno. A través de tutoriales y demostraciones interactivas, se puede aprender mucho sobre las funciones esenciales y explorar aplicaciones y widgets como si estuvieran en la pantalla de inicio de un smartphone Galaxy.

Samsung

La innovación de Samsung en tu iPhone

La actualización de la aplicación no se detiene en proporcionar una vista superficial, sino que también ofrece la oportunidad de probar funciones innovadoras exclusivas de los dispositivos Samsung. Se pone un énfasis especial en las características clave de los Galaxy Z Flip5, Z Fold5 y la capa de personalización One UI 5.1.1, destacando lo que estos dispositivos y su sistema operativo pueden conseguir.

Las funciones más destacadas

Pantalla Inmersiva y Multitarea: Estas son características clave de los nuevos dispositivos plegables Galaxy Z. Los usuarios pueden simular la experiencia de una pantalla conectada, sumergiéndose en contenido visual a través de demostraciones en vídeo y aprovechando funciones mejoradas de arrastrar y soltar para una mayor productividad.

Estas son características clave de los nuevos dispositivos plegables Galaxy Z. Los usuarios pueden simular la experiencia de una pantalla conectada, sumergiéndose en contenido visual a través de demostraciones en vídeo y aprovechando funciones mejoradas de arrastrar y soltar para una mayor productividad. Experiencia FlexCam: Se explora el innovador modo FlexCam presente en los dispositivos Galaxy Z Flip5 y Z Fold5, desbloqueando capacidades diferenciadoras y permitiendo selfies rápidos y fáciles con la pantalla externa ampliada del Galaxy Z Flip5.

Se explora el innovador modo FlexCam presente en los dispositivos Galaxy Z Flip5 y Z Fold5, desbloqueando capacidades diferenciadoras y permitiendo selfies rápidos y fáciles con la pantalla externa ampliada del Galaxy Z Flip5. Ecosistema Conectado: La aplicación brinda acceso a todas las ventajas del ecosistema Galaxy, desde la función Quick Share hasta los datos de salud de Samsung Health cuando se emparejan con dispositivos Galaxy Watch, proporcionando una experiencia sencilla y fiable.

Samsung

Prueba todo en español

Desde su lanzamiento en 2022, "Try Galaxy" ha sido descargada más de siete millones de veces. Con el objetivo de llegar a más usuarios que no poseen dispositivos Galaxy, la aplicación ahora está disponible en 20 idiomas, incluyendo el español. Los usuarios de iPhone pueden acceder a la aplicación escaneando un código QR, lo que brinda una oportunidad única de experimentar la personalización One UI 5.1.1 y descubrir las nuevas características de los modelos Galaxy Z Flip5 y Z Fold5 de Samsung.

Esta iniciativa ofrece una visión del uso de los terminales de pantalla plegable de Samsung, desde las funciones innovadoras hasta la personalización One UI 5.1.1. Lo que no está nada mal.