Gmail para móviles añade una función perfecta para los que hablan pocos idiomas

Google ha anunciado la incorporación de una nueva función en su cliente de correo gratuito Gmail. Esta es la posibilidad de traducir textos de forma directa en la aplicación para dispositivos móviles -tanto para dispositivos iOS como Android-.

Esta nueva función está destinada a derribar las barreras del idioma y a facilitar la comunicación entre personas de diferentes partes del mundo, ya que es capaz de traducir correos electrónicos en más de 100 idiomas diferentes... una barbaridad. La habilidad de traducción de Gmail se presenta como una herramienta valiosa para un mundo cada vez más globalizado.

Una función para Gmail que es, ante todo, útil

Sin importar en qué rincón del planeta te encuentres, existe una alta probabilidad de que Gmail pueda traducir los correos electrónicos al idioma que hablas de manera nativa, permitiéndote comprender y comunicarse con fluidez sin importar las barreras lingüísticas.

Es importante resaltar que la aplicación de Gmail no será capaz de adivinar automáticamente cuál es tu idioma nativo. Por lo que utilizará el propio de los ajustes de la cuenta de Gmail, por lo que es necesario que todo esté perfectamente configurado. Esto garantiza que la traducción sea lo más precisa y relevante posible para cada usuario.

Google

Para aquellos que son políglotas o que no esperan recibir correos electrónicos en idiomas que no hablan de manera nativa, Gmail permite desactivar la función de traducción para un idioma específico desde el menú de configuración de traducción.

El funcionamiento es de lo más sencillo: la app detectará automáticamente si los correos electrónicos que recibes están escritos en un idioma diferente al que has configurado en tus preferencias. En ese caso, mostrará un banner en la parte superior del mensaje, invitando a tocar para traducir. No obstante, si por alguna razón Gmail no detecta automáticamente el idioma extranjero o si has decidido no utilizar la traducción automática, a menudo puedes optar por traducir los correos electrónicos manualmente a través del menú de tres puntos.

Rawpixel

Llegada de esta nueva función

Google ha comenzado a implementar esta función de traducción para los usuarios de Gmail en dispositivos Android. Sin embargo, debido a que se trata de una implementación gradual, es posible que tarde un poco más en llegar a algunas regiones, según lo indicado por la propia compañía de Cupertino. Para los usuarios de dispositivos iOS, esta función estará disponible a partir del 21 de agosto de 2023. Cabe destacar que estará disponible tanto para los clientes de Google Workspace como para los usuarios con cuentas personales de Google.