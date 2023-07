Estrenos que llegan a Disney+ en agosto de 2023: todas las series y películas

Este mes Movistar Plus+ se ha adelantado al resto presentando todas las películas, series y documentales que llegarán el mes que viene. Y ahora le toca el turno a los estrenos de Disney+ para agosto de 2023.

Los efectos de la huelga de actores y guionista ya está afectando a todo tipo de contenidos, por lo que hay un buen número de retrasos en el lanzamiento de nuevas temporadas, pero veamos todas las películas, series y documentales que llegan a Disney+ el mes que viene.

Y es que, entre las principales novedades que llegan en forma de estrenos Disney+ en agosto de 2023, no puedes perderte Guardianes de la Galaxia Vol 3, el cierre de la trilogía de James Gun entre otras sorpresas.

Todo lo que llega a Disney+ en agosto de 2023

Para empezamos con Only Murders in the Building, que vuelve en su tercera temporada. Hablamos de una serie de televisión estadounidense de comedia y misterio creada por Steve Martin y John Hoffman para Hulu y que ahora se puede ver en Disney+.

. La serie está protagonizada por Martin, Martin Short y Selena Gomez como tres extraños que comparten una obsesión por los crímenes reales y de repente se ven involucrados en uno de la vida real cuando ocurre una muerte horrible dentro de su exclusivo edificio de apartamentos en el Upper West Side. Sin duda, un imprescindible si no la has visto.

Continuamos con Guardianes de la Galaxia Vol 3, otra de las películas más esperadas y que por fin llega en los estrenos Disney+ de agosto 2023. Protagonizada por Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Pom Klementieff, Karen Gillan, Sean Gunn y Will Poulter, sigue los eventos de Avengers: Endgame y seguirá a los Guardianes mientras intentan salvar la galaxia de una nueva amenaza

Otra de las series más emblemáticas que llega a Disney+ en agosto es The Bear, disponible a parti del 16 de agosto. Hablamos de una serie de televisión de drama estadounidense creada por Christopher Storer y protagonizada por Jeremy Allen White. En ella, conoceremos a "Carmy" Berzatto, un chef de alto nivel que regresa a su ciudad natal de Chicago para hacerse cargo del restaurante familiar, The Original Beef of Chicagoland, después de la muerte de su hermano mayor.

Y los amantes de La guerra de Las Galaxias no se pueden perder Star Wars: Ahsoka, una serie creada por Dave Filoni para Disney+. La serie está protagonizada por Rosario Dawson como Ahsoka Tano, una ex Jedi que busca al Gran Almirante Thrawn.

Sin más, os dejamos todos los estrenos de Disney+ para agosto de 2023.