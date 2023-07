Vuelven los rumores sobre la llegada del iPhone SE 4 y, además, con sorpresa

El iPhone SE 4 vuelve a ser noticia. Según la información que se ha conocido, este esperado modelo de Apple podría ser anunciado en 2025. Por lo tanto, el lanzamiento de este terminal pasaría del año 2024 al año siguiente. Te mostramos los motivos por los que supuestamente ocurrirá esto.

En esta ocasión, la culpa no recae en el desarrollo interno de chips de la firma de Cupertino, como en muchas otras ocasiones sí que ha ocurrido con sus nuevos terminales, sino en su proveedor BOE ha comunicado que a la firma de Cupertino que no puede producir paneles OLED satisfactorios para las fechas establecidas. Y, a estas alturas, ya no hay forma de cambiar de suministrador.

Unos datos que son bastante sólidos

La información se basa en un Seminario de Analistas de paneles OLED en Yeouido, Seúl. Yoon Dae-Jeong, de la compañía UBI Research, ha afirmado que BOE está experimentando problemas de rendimiento con los futuros paneles OLED del iPhone 15 y que es posible que no envíe ninguna pantalla a Apple por este motivo. En consecuencia, Samsung y LG serían responsables de todos los pedidos, algo que no es precisamente del gusto de la firma liderada por Tim Cook.

Apple

Si bien BOE aún puede recibir la aprobación para la producción en masa por parte de la firma de Cupertino en agosto, las cosas no apuntan especialmente bien respecto a que la situación cambie. Además de este problema con el próximo iPhone 15, el fabricante también está retrasando los planes de Apple de introducir el iPhone SE 4, que es otro de los terminales que estaba previsto que integrarán sus paneles OLED (una de las grandes novedades del dispositivo, todo hay que decirlo). Pero, en este caso, ni LG ni Samsung estarían interesados en dar solución al problema.

Dado que el OLED para el iPhone SE 4 es un panel para modelos antiguos (usará un transistor de película delgada de silicio policristalino de baja temperatura (LTPS) con baja dificultad técnica), los beneficios de la fabricación no serían muy altos, y por este motivo Apple tendría problemas para conseguir un reemplazo de BOE. Habrá que ver que, si todo lo indicado es cierto, la presión que puedes hacer la compañía de la manzana mordida para convencer a las "grandes" para que cambien de idea -y que son las únicas que tendrían capacidad para acometer la producción-.

Apple

Otras mejoras que se esperan el iPhone SE 4

Para empezar, todo hace pensar que este nuevo modelo llegará con un módem 5G, lo que le habría mucho más interesante para los compradores. Además, iPhone SE 4 tendrá un diseño similar al del iPhone 14 de 6,1 pulgadas, lo que significa que contará con una muesca más pequeña y la mencionada pantalla OLED. Actualmente, Apple utiliza el mismo diseño que el iPhone 8 de 2017 en el último iPhone SE.