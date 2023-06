Justin Farrance (Allen & Overy): “Las firmas deberían preguntarse qué hacen por la diversidad cuando se acaba el Orgullo”

Justin Farrance es el primer embajador por la diversidad, la equidad y la igualdad de Allen & Overy Imagen cedida por el despacho

Un abogado joven sonríe en las oficinas madrileñas de Allen & Overy. Sostiene un móvil con una funda con los colores de la bandera arcoíris; sus gafas redondas de carey dan paso a una mirada serena y entusiasta. En su cortísima carrera, el británico Justin Farrance (26 años) puede presumir de varios hitos profesionales de relevancia: ha fundado una lanzadera laboral para personas en riesgo de exclusión, su cara forró el metro y los taxis de Londres en una campaña por la diversidad y ha sido reconocido con un British LGBT Awards (Hillary Clinton o Demi Lovato lo recibieron antes que él).

Nombrado hace unos meses primer embajador por la diversidad, la igualdad y la equidad de la firma del magic circle, Farrance hace un hueco en su agenda para atender a Cinco Días Legal.

Pregunta (P). ¿Qué se siente al ver tu cara en el metro y en los autobuses de Londres?

Respuesta (R). ¡Era muy extraño! Todo los días amigos y conocidos me escribían y me decían: "acabo de verte en el metro".

P. No todos los despachos de abogados cuentan con un embajador por la diversidad. ¿Cuál es tu rol?

R. A nivel mundial diría que A&O es el primer despacho en tener un embajador global para la diversidad. Y con ello mandamos un mensaje claro: la diversidad nos importa. Especialmente en un sector tan conservador como el legal, dar un paso al frente y nombrar a una persona para este puesto dice mucho de la firma. Permito a A&O trabajar estrategicamente con clientes en importantes problemas globales, ya sea en Londres, en España o en Oriente. Me aseguro que en la firma todos pueden ser ellos mismos y les dejo compartir sus experiencias. Por eso viajo por todas las oficinas del despacho en el mundo. Y hablo con todos. Desde el becario hasta el senior.

P. ¿Y qué te cuentan?

R. Me hablan de su trabajo, de su vida en la oficina... Pero lo que realmente me conmueve es cuando alguien me dice que por visitar su despacho cambié su vida y mejoré su autoestima. Solo por compartir abiertamente mi historia y mi viaje hay quien se siente más cómodo con como es y eso es algo muy especial. Siempre digo que hay que dar a la gente tiempo para hablar. Estamos muy ocupados, siempre en el teléfono, en la red... Y no nos escuchamos. Es bonito que la gente se abra sin presiones.

P. ¿Qué te trae por Madrid?

R. Vamos a poner en marcha varios eventos y sesiones para escuchar y empoderar a nuestros empleados. Darles voz. También vamos a hablar con clientes para estudiar iniciativas en materia LGTBI y de diversidad. Es apasionante hablar con la gente de la organización y sus colaboradores externos, escuchar qué están haciendo en Madrid y comprobar que nos movemos en la misma dirección en términos de diversidad.

"Me aseguro que en la firma todos pueden ser ellos mismos y les dejo compartir sus experiencias"

P. En otra entrevista has contado que cuando buscabas trabajo de abogado dejabas claro que eras homosexual en el proceso de selección. ¿Por qué era tan importante para ti destacarlo?

R. Quería ser capaz de ser yo mismo en el trabajo y ser auténtico. En definitiva, quería ir al trabajo feliz y cómodo con quien soy, así que tomé la decisión de decirle al socio que me entrevistó en Londres que soy un hombre abiertamente gay. Quería saber si la firma contaba con modelos de apoyo a las personas LGTB. Quería asegurarme que no tendría que esconder nada.

P. Es una forma de hacerte sentir seguir seguro.

R. Absolutamente. De otra manera, ¿cómo podría dar lo mejor de mi en la oficina si tengo que esconder parte de lo que soy? Pero tristemente no funciona así en todas las compañías. Así que buscaba asegurarme. Y acerté con A&O.

P. Hace un año valorabas la salida del armario del futbolista Jake Daniels, futbolista de 17 años de la segunda división inglesa, como un referente para aquellos que aún no se atrevían a dar el paso en el mundo del futbol. ¿Faltan 'Daniels' en la abogacía de los negocios? Sobre todo en las altas esferas.

R. La representación importa. Y la visibilidad importa. Como en el futbol, si no estamos representados o no somos visibles en las altas esferas todo será más difícil. Mucha gente en el sector legal dice: "para serlo tienes que verlo". Es esencial contar con referentes seniors, o con compañeros diez años mayores que tú, que vengan del mismo contexto, representen lo mismo que tú y se identifiquen de la misma forma. Si ellos pudieron, yo puedo.

P. Hoy muchas firmas han pintado su logo con los colores de la bandera LGTBI+. ¿Hay en el sector cierto postureo o pinkwashing?

R. No me importa que los despachos usen la bandera, en realidad me gusta, pero habría que analizar qué se hace detrás de los colores. Porque colgar la bandera arcoíris no tiene sentido si tus abogados no se sienten arropados. En A&O, por ejemplo, hemos lanzado una campaña global para compartir historias LGTBI en la compañía y ampliar su voz. Le preguntaría a otras compañías qué acciones están llevando a cabo detrás de la bandera y si creen que su gente se siente arropada. No solo en junio, el mes del orgullo, sino en julio, en agosto, en septiembre, cuando el arcoíris se va. Preguntarse qué acciones llevan a cabo para que sus profesionales puedan ser quien quiera ser es una tarea para cada mes.

"Colgar la bandera arcoíris no tiene sentido si tus abogados no se sienten arropados"

P. ¿Crees que hay compañías que promocionan una inclusión que puede ser falsa?

R. Nunca he estado en otras compañías, pero mi pregunta para ellos sería: cuando quitan la bandera, ¿cuál es el verdadero impacto?

P. Cuando hablamos de inclusión a veces nos perdemos en los términos. ¿Qué acciones reales deben llevar a cabo los despachos para garantizar la diversidad?

R. Daría tres normas. Educación, las compañías tienen que empoderar a sus equipos. No solo en temas LGTBI, sino también en otros focos, como discapacidad o cultura e género, y para conseguirlo pueden realizar talleres de entrenamiento. La segunda es sencilla y muy útil: cuando se organiza una charla siempre acuden los mismos y una forma de cambiar eso es la regla del "más uno". Es decir, si voy a una actividad de inclusion, tengo que llevar a otra persona conmigo, y con ello hay más gente y más diversa, además asistentes que no habrían ido de otra forma se animarán. Y la tercera norma es crear redes de aliados. No puedes ayudar si no tienes aliados que pueden cortar de raíz malos comportamientos y levantarse por la gente LGTBI.

P. Eres fundador de una organización benéfica, GROW Mentoring. ¿Qué puedes contarnos de ella?

R. Es una organización que fundé durante la pandemia. Vivía solo en el confinamiento y, para ser sinceros, mi salud mental era bastante mala, no podía salir del piso y no tenía a nadie cerca, así que como tenía mucho tiempo libre me embarqué en este proyecto, para ayudar estudiantes de pequeñas minorías que quieren convertirse en abogados. Los ayudamos con tutorías, eventos y colaboramos con algunas firmas potentes para asegurarnos que, no importa de donde vengas o como luzcas o como te identifiques, puedes convertirte en un abogado de renombre. Ayudamos a más de 4.000 jóvenes de 110 universidades.

P. Hay quien alerta de una ola reaccionaria contra el colectivo LGTBI+. ¿Hay un peligro real para los derechos que se han conseguido?

R. Hemos vivido un par de años duros para la comunidad LGTBI. A nivel mundial, no solo en Europa, hemos visto que muchos derechos del colectivo han desaparecido. En Londres, los datos reflejan que dos de cada cinco personas LGTBI experimentan delitos de odio en su vida, lo que es un dato demoledor. Sí, temenos el Orgullo, muchas celebraciones... pero hay mucho que hacer. La estadística habla por sí sola.

"Sí, temenos el Orgullo, muchas celebraciones... pero hay mucho que hacer. La estadística habla por sí sola"

P. ¿Y qué podéis hacer los abogados?

R. Los abogados conocemos el funcionamiento de las leyes y temenos las herramientas para ayudar a la gente a acceder a los tribunales. Allen & Overy promociona asesoramiento pro bono, de forma que le damos a nuestros abogados la oportunidad de dar consejo legal gratuito a causas LGTBI, ayuda a mujeres jóvenes con problemas, ONGs... Los abogados somos los únicos que podemos ayduar a las personas a acceder a la justicia.

P. ¿Habrá en cinco o diez año un CEO abiertamente LGTB dirigiendo un gran despacho?

R. Creo que ahora hay uno o dos… Pero sí, definitivamente en el futuro debería haber más. No hablo de socios, hablo de verdaderos líderes en la cima. Me gustaría ver no solo más diversidad, no solo LGTBI sino también de otros colectivos. Me gustaría ver que mejora la proporción de abogados negros, o de abogados con discapacidad que escalan en la jerarquía. Enfrentan mayores barreras, mayores obstáculos, y creo que está en la mano de todos apoyarnos y asegurarnos que cualquiera puede acceder a la profesión. Que no sea un pequeño porcentaje el que siempre escale.