Así serán los Xiaomi 13T y 13T Pro: unas verdaderas bestias que podrán con todo

Xiaomi tiene grandes novedades preparadas para el segundo semestre de este año. Una de ellas es la llegada de su nueva línea de teléfonos de gama alta, los Xiaomi 13T y el Xiaomi 13T Pro. Estos dispositivos vienen a presionar más el segmento Android y se han conocido muchas de las características que ofrecerán.

Según la información que se ha publicado, tanto el Xiaomi 13T como el 13T Pro contarán con una pantalla CrystalRes AMOLED que ofrecerá una increíble tasa de refresco de 144Hz. Aunque no se menciona el nombre exacto del procesador, se afirma que los dos modelos contarían con un componente de cuatro nanómetros, pero que no serían los mismos en otros apartados como por ejemplo la frecuencia de trabajo. Apostar por el chip Dimensity 9200 Plus de MediaTek es lo más lógico.

Más datos de los nuevos Xiaomi 13T

Entre los datos que se han conocido está que el Xiaomi 13T llegará con una configuración de memoria de 8GB de RAM y 256 gigas de almacenamiento. Por su lado, la edición Pro contará con 12GB de RAM y 512 gigas de almacenamiento. Ambos modelos funcionarán con MIUI 14 y se espera que el sistema operativo que se utilice por debajo sea Android 13.

Ambos teléfonos inteligentes estarán equipados con cámaras optimizadas por Leica, aunque aún no se conocen detalles específicos sobre las características de las cámaras. El Xiaomi 13T y el 13T Pro admitirán carga rápida de 67W y 120W, respectivamente. Además, los dos dispositivos vendrán con una batería de 5.000mAh para asegurar una autonomía de excelente comportamiento.

Posibles precios de los dos teléfonos

Se estima que el Xiaomi 13T tendrá un precio de 599 euros, y estará disponible en color negro. Por otro lado, el 13T Pro llegará en un elegante tono verde prado y tendrá un costo de 799€. Si todo va como debe, se espera que esta serie de terminales sea anunciada el 1 de septiembre en el mercado global, una fecha muy esperada por los seguidores de Xiaomi, que no son precisamente pocos en la actualidad.

Xiaomi

Con el Xiaomi 13T y el 13T Pro, la compañía china continúa sorprendiendo al ofrecer dispositivos que son diferenciales y que combinan tecnología de vanguardia, impresionantes pantallas, un rendimiento potente y capacidades excepcionales de fotografía. A medida que nos acercamos a la fecha de lanzamiento oficial, se van relevando más y más detalles de lo que ofrecerán ambos terminales que, evidentemente, van directos a la gama alta Android.