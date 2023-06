Estrenos que llegan a SkyShowtime en julio de 2023: todas las series y películas

La última de las grandes plataformas de vídeo en streaming que ha llegado a nuestro país, como es SkyShowtime, ya tiene todo previsto para estrenar nuevos contenidos. Te mostramos los que son más interesantes entre los elegidos para el mes de julio de 2023.

No hay duda alguna respecto a que la opción más llamativa entre todos los estrenos de SkyShowtime es la que se estrena el día 10 de julio y que se titula Django. Esta serie basada en la icónica película de Sergio Corbucci, transporta al espectador a un emocionante viaje lleno de venganza, lucha y un propósito aún más profundo.

Nos adentramos en el salvaje y desolado paisaje de Texas a fines del siglo XIX, específicamente en un pueblo asentado en el fondo de un misterioso cráter: New Babylon. Es aquí donde la trama se desarrolla, presentándonos a Django, un hombre sediento de justicia que busca a los responsables del cruel asesinato de su familia. Pero las cosas no son tan simples como parecen. Este descubre que su hija, Sarah, ha logrado sobrevivir a la tragedia y ahora reside en New Babylon. Con 20 años, Sarah está comprometida con John Ellis, el carismático fundador de este pueblo que ha surgido en medio de la adversidad. Sin embargo, la presencia de Django no es bienvenida en la vida de Sarah, quien guarda resentimiento hacia su padre por razones desconocidas. Ahora, Django se enfrenta a un doble desafío: encontrar a los culpables y ganarse el corazón de su hija perdida.

A medida que la trama se desenvuelve, somos testigos de una intrincada red de oscuros secretos que rodea a los protagonistas.

Otros estrenos de SkyShowtime para julio de 2023

Te dejamos las otras dos nuevas opciones que llegan a la plataforma y que son interesantes que las tengas en el radar por la buena calidad que ofrecen:

Ghosts of Beirut: esta miniserie nos sumerge en los oscuros orígenes de Mughniyeh, un joven de tan solo 21 años que se ganó el apodo de "El Fantasma" y cuyo impacto en la historia fue devastador. Reconocido como responsable de más muertes estadounidenses que cualquier otro individuo previo al fatídico 11 de septiembre, la serie nos adentra en la mente y acciones de este enigmático personaje.

A través de una narrativa cautivadora y emotiva, la miniserie nos desvela la vida de Mughniyeh desde sus primeros pasos en las sombrías calles de los barrios marginales chiítas del sur de Beirut. Nos sumergimos en su contexto, explorando las circunstancias sociales, políticas y religiosas que moldearon su camino hacia el extremismo y la violencia. Se estrena el 10 de julio.

Todo lo otro: aterriza en la plataforma el 14 de julio y presenta la fascinante vida de Dafne, una joven cuya existencia parece sumida en el caos y la desdicha. Tras experimentar el doloroso abandono de su novio y enfrentarse al desempleo en un trabajo que nunca logró satisfacerla. Dafne se ve sumida en una vorágine de emociones cuando se da cuenta de que su corazón late desenfrenadamente por César, su confidente y compañero de piso.

La trama se desarrolla en la ciudad de Madrid, donde Dafne y sus amigas se enfrentan a desafíos similares en el amor, el sexo y la búsqueda de la felicidad personal. A medida que seguimos sus vidas entrelazadas, descubrimos que no solo Dafne se encuentra en una encrucijada vital, sino que sus amigas también luchan por encontrar su lugar en el mundo y hallar el verdadero amor.

Aparte de lo comentado, no hay que olvidar que algunos contenidos de SkyShowtime tendrán nuevos episodios en el mes de julio de 2023, o como por ejemplo la serie Las Invisibles.