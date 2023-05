Este ha sido el teléfono gama alta más vendido en el primer trimestre de 2023

A la hora de elegir un teléfono de gama alta, tenemos un abanico de opciones de lo más amplia gracias a las soluciones de Apple, Samsung, Xiaomi y resto de marcas. Pero, dentro del sector premium, ¿cuál es el teléfono más vendido?

Ahora, gracias a un informe de Canalys que han recogido los compañeros de Phone Arena, podemos conocer cuál ha sido el teléfono de gama alta más vendido en el primer trimestre de 2023. Y Apple es la clara dominadora.

El iPhone 14 Pro Max es el teléfono más vendido en gama alta

De esta manera, su nuevo buque insignia, el impresionante iPhone 14 Pro Max se ha posicionado como el teléfono de gama alta más vendido. Y ojo, que en los siguientes puestos tenemos a los iPhone 14 Pro, iPhone 14 y iPhone 13.

Hay que tener en cuenta que hablamos de gama alta, dejando claro que Apple es la que domina el mercado. Pero hay una razón para ello: las ventas en Estados Unidos y en China. Aunque Apple tiene muy buenas cifras de ventas en estos países, en el resto la cosa no funciona igual, y es la razón por la que el Samsung Galaxy S23 es el siguiente gama alta más vendido.

No hace falta recordar que en Europa las ventas de Apple no son ni mucho menos las que consiguen en Estados Unidos. Y ya no hablemos de España, donde su presencia es casi anecdótica.

Por otro lado, vemos una tendencia al alza a la hora de comprar teléfonos por encima de los 500 euros, creciendo un 4,7 por ciento en el primer trimestre de 2023 respecto al mismo periodo de 2022.

Otro detalle muy interesante de las estadísticas que ha publicado Canalys lo vemos en el Samsung Galaxy Z Flip4, que se cuela en el listado de los 15 teléfonos más vendidos por encima de los 500 euros.

De esta manera, aunque los teléfonos plegables tienen un largo camino por delante para posicionarse como una opción en la gama media, queda claro que son un producto que interesa. Ten en cuenta que el proceso de fabricación de este tipo de pantallas es muy complicado, lo que provoca que el precio se encarezca.

Pero la división de investigación y desarrollo de Samsung Display, la división de pantallas de Samsung, lleva mucho tiempo trabajando para conseguir el próximo objetivo: empezar a lanzar teléfonos plegables por debajo de los 700 euros. Y para ello, no faltará demasiado, quizá un par de años como máximo...