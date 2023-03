Cómo eliminar en YouTube los vídeos que ya has visto de la lista Ver más tarde

Seguro que, al entrar en YouTube, descubres una buena cantidad de videos que te llaman la atención, pero no tienes tiempo suficiente para verlos todos. Para solucionar este problema, está la lista Ver más tarde, en la que se pueden añadir opciones que tienes claro que vas a revisar y no deseas perderlas (ni tener que buscarlas luego). Pero hay un problema con esta herramienta: al ver algo que está añadido, no se borra de forma automática. Pues bien, te vamos a contar cómo hacer esto a mano para que lo tengas todo perfectamente ordenado.

La verdad es que resulta sorprendente que en YouTube no se incluya la opción para que todo se haga de forma automática, ya que sería lo normal para no generar un trabajo adicional al usuario. Pero, por el momento, no es así. De todas formas, como vas a comprobar realizar la operación es algo que no es especialmente complicado y, tampoco, te llevará mucho tiempo.

Así eliminas un vídeo de la lista Ver más tarde

Los pasos que tienes que dar son los que te vamos a mostrar a continuación. Hemos elegido realizar todo con la aplicación para smartphones, ya que creemos que es la opción ideal debido a que es la más utilizada y no complica en exceso las acciones a ejecutar. Sin más, sigue las indicaciones que te mostramos:

Abre YouTube de forma habitual y, a continuación, pulsa en el icono de la parte inferior derecha denominado Mi biblioteca.

Busca el apartado llamado Listas de reproducción, que es donde puedes ver la opción Ver más tarde. Pulsa en ella para acceder y ver todo lo que tienes incluido.

SmartLife

Lo siguiente es de uso en el icono de la zona superior derecha que tiene tres puntos y, entre las opciones que aparecen en el menú que se despliega, hay una que se denomina Quitar vídeos vistos. Dale uso y todos los que has visualizado desaparecerán como por arte de magia.

Hecho esto, has acabado y ya tienes todo perfectamente ordenado.

Algo que debes tener muy claro es que si ejecutas los pasos que hemos indicado, es posible que elimines algo que deseas tener guardado pese a que lo tengas ya visto. Por lo tanto, debes mover el vídeo en cuestión a una lista adicional y que, en caso de no hacer esto, posiblemente te tocará buscarlo de nuevo… lo que es un verdadero engorro por la gran cantidad de contenido que hay en YouTube.