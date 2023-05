Estrenos que llegan a Netflix, Disney+ y más para el fin de semana (12-14 mayo)

Estamos comenzando el fin de semana del 12 al 14 de mayo y es posible que te preguntes por los estrenos que tienen previstas las plataformas de vídeo que existen en España. Te contamos lo más interesante que puede disfrutar en cada una de ellas en el caso de que no tengas todavía cerrados los planes para descansar y pasarlo bien en estos días libres.

Si quieres disfrutar de una serie que es un poco diferente, la que te proponemos es A town called Malice. Esta creación llega el 12 de mayo a SkyShowtime y, lo cierto, tiene un atractivo especial para los que somos españoles: sucede casi todo en la Costa del Sol… pero en los años 80, no actualmente. Se narra una historia en la que una banda de mafiosos de capa caída se muda de su país original buscando cambiar su destino, que todo apunta a que es la desaparición. Divertida y con una trama interesante, es de las opciones que creemos que no debes perderte.

Entre las películas no hay duda alguna: no debes perderte La madre, que también se estrena el 12 de mayo, pero en este caso en Netflix. La actriz Jennifer López se pone en el papel protagonista para demostrar que sigue en una estupenda forma física debido a que hablamos de una creación de acción constante. Es una opción entretenida que no busca mucho más que eso, y lo cierto es que da con la tecla. La historia, sencilla: abandonó hace tiempo a una hija que ahora está en peligro y tiene que salvarla. Y, por lo tanto, hará todo lo posible para ello… cuente lo que cueste. Ideal para pasar una tarde palomitas delante de la tele.

El resto de los estrenos en el fin de semana del 12 al 14 de mayo

Este es el listado de otras opciones que llegan a los diferentes servicios VOD que ahora mismo están en España y que, como comprobarás, ya posibilidades de todo tipo:

Netflix

El caballero negro: estreno de la primera temporada el 12 de mayo

Queer Eye: estreno de la séptima temporada el 12 de mayo

Mulligan: estreno de la primera temporada el 12 de mayo

Disney+

Cráter: estreno el 12 de mayo

Movistar Plus+