¿No sabes qué ver en tus plataformas de streaming? Esta web será tu mejor compañera

A día de hoy es muy probable que tengas contratadas varias plataformas de contenidos multimedia. Por ejemplo, personalmente tengo HBO Max y Disney+, además de Tivify para ver la TDT online y sin antena.

Y, con un abanico de opciones tan amplio, a veces no sabes qué ver. Nosotros ya te hemos mostrado cuáles son los estrenos que llegan este fin de semana a Netflix, HBO Max, Disney+, Amazon Prime Video SkyShowtime, pero es posible que no haya nada que te interese.

Además, y para qué negarlo, no hay nada más agobiante que no saber qué ver en la tele. No hablamos del zapping que muchos amamos, especialmente a altas horas de la madrugada, sino esa sesión de cine que te apetece, pero no tienes nada que ver.

JustWatch llega al rescate para que sepas qué ver en tus plataformas de streaming

Aquí es donde entra JustWatch, el portal de referencia en el mundo del cine y la televisión y que es el mejor motor de búsqueda de streaming. O lo que es lo mismo: tienen una base de datos ingente, y actualizada a diario, donde podrás encontrar todas las películas, series y otros contenidos disponibles en las principales plataformas, ya sea Netflix, HBO Max, Disney+, Amazon Prime Video...

Por otro lado, cabe destacar que JustWatch cuenta con el catálogo mundial. Así que, si no vives en España y estás residiendo en el extranjero, también podrás usar este completo portal para encontrar alguna cosa que te interese.

¿Y porqué JustWatch te va a ayudar a elegir película para esta noche? Gracias a su potente filtro. Para empezar, puedes ver un ranking con las películas o series más vistas, elegir fechas para acotar la búsqueda,... De esta manera, sabrás en tiempo real qué es lo que mejor está funcionando, y si hay alguna película o serie que no hayas visto, pues ya tienes plan.

Además, la parte que personalmente más me gusta es su completo gestor de filtros. Mi mujer es una fanática de las películas de ciencia ficción, especialmente si hay extraterrestres de por medio invadiendo la tierra. Pues con darle un vistazo a JustWatch encontré varias películas que nos sorprendieron.

Incluso puedes acotar la duración de la película por si quieres algo ligerito para antes de irte a dormir. Como habrás podido ver, JustWatch esconde un abanico de opciones para que puedas encontrar todo tipo de contenidos en tus plataformas preferidas. Así que te invitamos a guardar este portal bien a mano porque te puede sacar de más de un apuro.