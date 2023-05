WhatsApp no está espiando tu micrófono, es un fallo de la aplicación… o de Android

Mientras WhatsApp trabaja en varias nuevas funciones para su aplicación de mensajería, se ha detectado un gran error que debe ser corregido lo antes posible debido a que pone en riesgo la privacidad de los usuarios. Según varios informes de usuarios, la aplicación está utilizando continuamente el micrófono -incluso cuando el usuario cierra la aplicación-.

Este problema parece estar afectando a varios teléfonos inteligentes con sistema operativo Android, incluidos los de Samsung y Google. Y, lo cierto, es que es un fallo lo suficientemente importante como para que la compañía propiedad de Meta se ponga manos a la obra… porque la imagen que deja ante los usuarios no es precisamente la mejor posible.

Salta la liebre desde…. ¡Twitter!

Un ingeniero de Twitter sacó a la luz este error del micrófono de WhatsApp y publicó una captura de pantalla del historial de actividad del micrófono en el Panel de privacidad de Android. Muestra claramente que la aplicación de WhatsApp accede al micrófono con mucha frecuencia (es casi constante). Por lo tanto, realiza acciones que no son a petición del usuario y, en consecuencia, el problema de privacidad es evidente.

Además, la actividad del micrófono era claramente visible a través de la notificación del punto verde en la barra de estado de Android. Esto tiene su parte positiva, ya que está claro que lo que ocurre no se intenta ocultar y, por lo tanto, no hablamos de espionaje, simplemente hay un error -grave, sin duda alguna- que tiene que ser corregido. No han faltado los que han querido ser tan sarcásticos como agresivos en la mencionada red social

No hay ninguna solución temporal, pero WhatsApp trabaja en ello

La compañía de la aplicación de mensajería ha salido a dar las explicaciones oportunas a los graves informes de los usuarios, afirmando que el problema radica en el sistema operativo Android y no en la aplicación en sí (según su opinión). WhatsApp afirma que hay un error subyacente dentro del sistema operativo Android que está "atribuyendo incorrectamente" información en el panel de privacidad y, por lo tanto, la app de mensajería ha pedido a Google que investigue más a fondo para ayudar a encontrar la solución.

Pixabay

Bien por parte de la firma, pero hay que decir que esta no ha salido a la palestra hasta que el multimillonario Elon Musk compartió su opinión en Twitter. Y como podrás imaginar, la reacción de Musk no fue positiva, y acusó a la aplicación de no ser digna de confianza. Sea cual sea el caso, esta es una situación preocupante para los miles de millones de personas que utilizan WhatsApp, ya que su privacidad está en riesgo. Hasta ahora, no hay una solución disponible para este error, por lo que toca ser pacientes.