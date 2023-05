Lluvia de novedades en WhatsApp: comentarios en documentos, mejores encuestas y más

La aplicación WhatsApp ha anunciado cinco nuevas mejoras que estarán disponibles para todos los usuarios a partir de ya (algo que, todo hay que decirlo, es de agradecer y una excelente noticia). Las opciones que se cambian o mejoras permiten desde mejorar la funcionalidad de las encuestas hasta la opción de adjuntar archivos en un chat.

Bien es cierto que lo que se suele conocer de la aplicación de mensajería propiedad de Meta son las pruebas que realiza para cambios en un futuro… pero, en esta ocasión, hablamos de opciones que son reales y que ya se pueden utilizar por parte de los usuarios en el caso de que tengas instalada la última versión estable del desarrollo (si no es así, simplemente realiza el proceso habitual en las tiendas oficiales para proceder con la instalación con total seguridad).

Las nuevas opciones que llegan a WhatsApp

Una de las más importantes es que la función de encuestas de ya existe en la app se ha mejorado. Esto se debe a que se ofrece la posibilidad de que solo se pueda votar por una opción, algo que anteriormente no era posible. De esta forma, es mucho más preciso y el resultado que se obtiene. Además, se ha añadido una nueva función en los comentarios que se realizan, ya que ahora se añaden a los archivos adjuntos en un chat.

Por cierto, desde ahora se recibirá una notificación cada vez que alguien responda a una encuesta que hayamos creado y las encuestas aparecerán al utilizar filtros en la búsqueda de la aplicación, para que sean más fáciles de encontrar.

Otra mejora que llega a la aplicación

Otro de los apartados que se han mejorado en WhatsApp es el de los envíos multimedia, ahora se puede editar o añadir comentarios a una foto antes de reenviarla a un chat, y esta opción también se ha extendido a los documentos, lo que permite agregar algo que acompañe cualquier archivo enviado en una conversación.

Buenas opciones, no hay duda, y todo esto demuestra que Meta tiene muy claro que debe mejorar constantemente WhatsApp para no quedarse atrás frente a la competencia como Telegram. Y, lo cierto, es que los pasos que está dando son positivos, y cambian radicalmente la percepción de poca mejora que existía hasta no hace mucho tiempo.