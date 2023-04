Si tienes un teléfono Android WhatsApp prepara una gran novedad para ti

Seguro que en alguna ocasión has tenido que restaurar una cuenta de WhatsApp en un teléfono con Android y has quedado satisfecho, pero has pensado que podría ser mejor no tener que recurrir al uso de Google Drive. Pues bien, hay buenas noticias para ti, ya que la compañía propiedad de Meta está trabajando en ofrecer exactamente eso a los usuarios que utilizan el sistema operativo de Google.

Hablamos de realizar una transferencia directa desde un terminal hasta otro sin tener que pasar por la nube, lo que en principio evitaría las habituales pérdidas de los últimos mensajes de los que no se ha podido hacer copia de seguridad. Por lo tanto, hablamos de un proceso que puede ser mucho más efectivo y sencillo, ya que se evita el paso intermedio del uso de Drive... Que habría que ver en qué lugar queda desde este momento... pero eso es otra historia.

Una mejora sustancial al restaurar WhatsApp

Ofrecer la opción de enviar de manera directa todo lo que se tiene en WhatsApp desde un terminal Android hacia otro (es de esperar que lo mismo ocurra con iOS) es una excelente decisión que ofrecerá un mayor control del proceso a los usuarios. Y, por cierto, como se ha podido ver en la fuente de la información, el nombre de la nueva herramienta de la que se han podido ver algunos detalles se llamará "Transferir chats". Vamos, que la compañía no se ha comido mucho la cabeza para que todo sea bastante intuitivo.

WBetainfo

Evidentemente, esta nueva función todavía no está disponible para todos los usuarios de la aplicación de mensajería, ya que ahora mismo únicamente unos pocos que utilizan la versión de prueba de WhatsApp son los que pueden ver lo que está preparando la compañía. Por lo tanto, hay que esperar un poco, no se sabe exactamente cuánto, para disfrutar de una mejora que sin duda alguna es una excelente noticia.

Un uso que será muy sencillo

Según se deja claro, para dar uso a la nueva forma de transferir cuentas en WhatsApp habrá que entrar al apartado "Chats" de los ajustes y, en ese lugar, estará situada la nueva herramienta. Adicionalmente, en el nuevo teléfono al que se desean enviar los datos, tiene que registrarse con el mismo número de teléfono y, como no, se tendrá que dar uso adicionalmente de un código QR que tanto parece gustarle a la aplicación de mensajería. Así de sencillo parece que será todo.

Lo cierto es que la mejora es muy interesante, ya que aporta sencillez y una capacidad mucho más precisa a la hora de enviar todo lo que se tiene en WhatsApp de un terminal Android a otro. Y, además, prescindir de Google Drive es algo que muchos desean tanto por funcionalidad como por recuperar espacio en el servicio de almacenamiento en la nube.