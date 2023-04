El iPhone 15 Pro podría heredar una de las mejores opciones del Apple Watch Ultra

Entre los detalles que rodean al futuro iPhone 15 Pro, el uso o no de botones mecánicos se ha convertido en una de sus novedades más controvertidas. Todo indicaba que la firma norteamericana tenía la intención de sustituirlos por unos sólidos, pero todo ha cambiado. Y, ahora, lo que parece más probable es que los utilizados como control de volumen no varíen ni un ápice respecto a generaciones anteriores. Pero, eso sí, los de Cupertino tendrían un 'as' escondido en la manga para sorprender.

Se rumorea que Apple conservará el botón físico de dos elementos para controlar el volumen en el iPhone 15 Pro -así como el propio de encendido-. Y, aquí, no existirá novedad alguna finalmente. Pero, por el contrario, el elemento que sirve para silenciar el terminal podría ser sustituido por uno de acción que sería programable. Es decir, que ofrecía un funcionamiento similar al que existe en el smartwatch Apple Watch Ultra. Y, lo cierto, es que esta es una magnífica idea si se confirma.

Una buena herencia para el iPhone 15 Pro

Los nuevos datos que han aparecido respecto al diseño del botón del iPhone 15 Pro viene a conformar lo que hemos comentado antes. Se cree que Apple ha abandonado el diseño de botón unificado y de estado sólido debido a las dificultades técnicas que la compañía enfrenta con el nuevo componente. Y, en su defecto, habría decidido añadir el nuevo multifunción que permitiría desde establecer accesos directos a opciones del sistema operativo e, incluso, establecer acciones personalizadas.

Unsplash

Se dice que tanto el iPhone 15 Pro como el iPhone 15 Pro Max serían los beneficiados por el cambio, por lo que las versiones básicas de esta generación de terminales que se esperan para el mes de septiembre de este mismo año no tendrían este nuevo botón. Además, se incluirían en el sistema operativo iOS 17, que se podrá ver en el WWDC 2023, lo necesario para establecer programaciones personalizadas. Y, esto, no debe representar mucho esfuerzo para Apple, lo que se debería a que como hemos indicado, el Watch Ultra ya ofrece esta posibilidad -y, simplemente, tendría que adaptarla-.

Cómo podría funcionar el botón en los smartphones

En el reloj inteligente, los usuarios pueden adaptar el botón de acción, además de las funciones básicas del sistema operativo (algunos ejemplos son incluyen el acceso a diferentes apartados del entrenamiento o la navegación). En el caso del iPhone 15 Pro, no está claro cómo se utilizará, pero podría servir para deshabilitar algunas funciones; cambiar perfiles; e, incluso, abrir aplicaciones propias de iOS.

Por lo tanto, esta podría ser una de las novedades exclusivas para los iPhone 15 Pro, que se espera que también incluya un chasis de titanio más ligero y resistente, por poner un ejemplo (aparte de la inclusión de un puerto USB tipo C, que será parte de toda la nueva gama de teléfonos de la compañía de la manzana mordida).