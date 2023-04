Malas noticias para los iPhone 15 Pro: el rediseño de sus botones está en peligro

Se esperaba que los próximos modelos de iPhone 15 Pro eliminaran los botones mecánicos tradicionales por unos nuevos de estado sólido, pero parece que esto puede no ocurrir definitivamente. Se han publicado algunas informaciones que indican que, debido a dificultades técnicas, Apple ha decidido seguir con los elementos actuales.

Son muchos los informes que daban como seguro que los nuevos modelos más llamativos de la gama iPhone 15 tendrían un nuevo botón de volumen de estado sólido unificado con el motor Taptic para simular la sensación de un clic físico. Incluso, algunas imágenes filtradas también sugirieron que los teléfonos iban a abandonar los botones mecánicos y, esto, les haría ser diferenciales.

Todo parece cambiar para los iPhone 15 Pro

Nuevas fuentes familiarizadas con la cadena de suministro de Apple son las que indican de una forma bastante tajante que, finalmente, los iPhone 15 Pro seguirán teniendo botones de volumen físicos -que esto afecte al propio de encendido, está por ver-. Esto se debe a que sus sustitutos requerirían nada menos que tres motores hápticos dentro del terminal y, evidentemente, esto complicaría el diseño final. Por lo tanto, la compañía de Cupertino, como mínimo, podría retrasar el cambio una generación más.

Unsplash

Aparte, parece que la firma de la manzana mordida también necesita más tiempo para fabricar las piezas indicadas antes, por lo que es más probable que veamos botones de estado sólido en los iPhone Pro de 2024. Lo cierto es que parece que también para Apple las cadenas de suministros se han convertido en un dolor de cabeza, como le ocurre a una gran cantidad de fabricantes de teléfonos móviles (lo que se debe a la gran instabilidad que está sufriendo el mercado de la tecnología).

Una decisión que puede ser irreversible

Toda la gama iPhone 15 se encuentra actualmente en la fase de validación y prueba de ingeniería -o EVT-. Es la primera de las pruebas test, por lo que Apple aún tiene tiempo para hacer cambios en el diseño, como parece que está sucediendo. Eso sí, es poco probable que estos cambios afecten el calendario de lanzamiento de los iPhone 15 Pro, que se mantendría para septiembre de este año, como es habitual para la firma ahora dirigida por Tim Cook.

Los botones rediseñados eran uno de los cambios clave esperados este año, aunque no estaba muy claro si el cambio tuviese algún beneficio real. Por lo tanto, aunque esta noticia es algo sorprendente, no es algo precisamente dramático. Otros cambios que se esperan para los modelos Pro son bordes más curvos, biseles más delgados y la inclusión de un puerto USB tipo C.