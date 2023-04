El Samsung Galaxy 24 barrerá al iPhone 15 a la hora de jugar. ¿Por qué?

Todavía queda mucho para que el Samsung Galaxy S24 se convierta en una realidad, recordemos que la generación anterior se ha presentado en febrero, por lo que de momento quedan unos cuantos meses por delante antes de que conozcamos a los próximos buques insignia de Samsung.

Además, de por medio tenemos la presentación de los Samsung Galaxy Z Fold5 y Galaxy Z Flip5, dos teléfonos plegables que verán la luz en agosto de este año. Pero, aunque no esperamos que Samsung presente su próxima familia Galaxy S24 hasta febrero de 2024, poco a poco se va revelando más información.

Para empezar, sabemos que el Samsung Galaxy S24 contará con un apartado fotográfico sencillamente impresionante, además de garantizar que Qualcomm proveerá sus mejores procesadores a la firma. Y ahora, hemos conocido datos sobre la GPU del Samsung Galaxy S24 que encantará a los usuarios más gamers.

El Samsung Galaxy S24 será más potente que el iPhone 15 a la hora de jugar

Por lo que parece, Samsung quiere ofrecer el mejor rendimiento gráficoo, por lo que el Samsung Galaxy S24 brillará con fuerza en este apartado, tal y como recogen desde SamMobile.Es cierto que los iPhone siempre han destacado por ofrecer un rendimiento gráfico muy alto, pero la llegada del chip Snapdragon 8 Gen2 cambió las cosas.

Y ahora, un nuevo informe de China revela que el Snapdragon 8 Gen 2 tendrá una GPU un 50 % más rápida que Snapdragon 8 Gen 2. Un salto de calidad sorprendente y que haría que la Adreno 750 barra por completo a sus predecesores.

Si tenemos en cuenta que la GPU Adreno 740, la que usa el Snapdragon 8 Gen 2, era mucho más potente que la GPU integfada en el procesaor A16 Bionic de Apple y que da vida a los iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max, está claro que su nuevo procesador Gen 3 será mucho más potente que la mejor solución de Apple.

Además, cabe recordar que Apple no usará el nuevo procesador A17 en todos los modelos, ya que será un SoC exclusivo para el iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max, por lo que más razones para tener claro que este año el Samsung Galaxy S24, en cualquiera de sus versiones, será mejor para jugar que el iPhone al incorporar la mejor GPU del mercado.

Eso sí, en términos de rendimiento de CPU, nadie podrá igualar al Apple A17 Bionic, que de momento no tiene rival capaz de hacerle frente. Aunque, hasta que no presenten su nueva generación iPhone 15 en septiembre de este año, no tendremos todos los datos para confirmar esto.