La cámara de Samsung Galaxy S24 Ultra será un acontecimiento histórico: ¿Por qué?

Según los rumores, Samsung Galaxy S23 no verá la luz hasta el próximo febrero. Sin embargo, esto no ha impedido que las filtraciones sigan apareciendo por Internet. Los tres teléfonos que componen la gama son noticia desde hace tiempo y ya podemos hacernos una idea clara de ellos gracias a la multitud de filtraciones. Pero, ¿qué hay de la serie Samsung Galaxy S24?

Estos teléfonos se esperan directamente para 2024, pero incluso con la serie a dos años de distancia las filtraciones no han querido esperar. Después de un par de teasers que apuntaban a la llegada de Wi-Fi 7 con la serie Galaxy S24, una nueva filtración indica una nueva actualización para el Samsung Galaxy S24 Ultra. Una actualización que sería histórica.

La cámara de Galaxy S24 Ultra no tendrá competencia

La nueva información procede del muy respetable Ice Universe. Este insider tiene un muy buen historial, especialmente cuando se trata de filtraciones de Samsung. Ice Universe ha revelado detalles para la futura serie S24. Más concretamente, el insider ha compartido algunas de las especificaciones de la cámara del Samsung Galaxy S24 Ultra. Como suele ser habitual, esperamos que el Ultra sea el teléfono de gama alta del buque insignia de la compañía.

Licencia Unsplash

Ice Universe afirma que el Galaxy S24 Ultra traerá un nuevo y mejorado sensor de cámara teleobjetivo. El nuevo sensor traerá un nuevo y potente mecanismo de zoom. Como sólo habla del Galaxy S24 Ultra, no creemos que el Galaxy S24 o el Plus reciban el mismo tratamiento. Esto no es una sorpresa. A fin de cuentas, la marca ha estado manteniendo estos teléfonos muy por detrás del Ultra en términos de características y hardware.

Samsung podría tener entre manos un móvil de nueva generación

En cuanto a la cámara principal, el insider dice que probablemente seguirá siendo la misma. En el mejor de los casos, veremos una actualización. Según las filtraciones, Galaxy S23 Ultra tendrá una cámara ISOCELL HPX de 200 MP. Así que es posible que volvamos a ver este sensor el año que viene.

En cuanto a las capacidades de zoom, el nuevo teleobjetivo actualizado podría llevar a la serie Galaxy S24 a nuevos horizontes. El Galaxy S22 Ultra ya es una de las mejores cámaras de smartphone para hacer zoom, todo apunta a que el S23 lo mejorará y, sin duda, Galaxy S24 Ultra mantendrá esta tradición.

Licencia Unsplash

Según un informe previo de SamMobile, hay un nuevo módulo de teleobjetivo de LG Innotek. Este sensor de teleobjetivo ofrece el mismo rendimiento que los objetivos de las cámaras DSLR convencionales. Hace uso de una tecnología especial que ofrece un verdadero zoom óptico sin mucha pérdida de detalles. Es posible que la marca planee utilizar este sensor en el Galaxy S24 Ultra. Otra posibilidad es que esté desarrollando un sensor parecido. Sea como sea, podemos esperar que el Galaxy S24 Ultra impresione por su capacidad de zoom.

Es demasiado pronto para hablar de las especificaciones, pero, por supuesto, las filtraciones las revelarán el año que viene. En todo caso, podemos esperar una nueva iteración de las pantallas AMOLED de Samsung, un posible Snapdragon 8 Gen 3 y, con suerte, velocidades de carga más rápidas. Desde luego, todo un móvil de nueva generación.