Apple habría detenido la producción de los chips M2, ¿cuál es el motivo para hacer esto?

Generalmente, la sensación que se tiene de Apple es que no suele tener muchos problemas en el mercado. Y, lo cierto, es que suele ser así. Pero de vez en cuando sufre como cualquier otra compañía y esto es lo que parece que está sucediendo en lo que tiene que ver con las ventas de sus portátiles MacBook. Vamos, que la firma liderada por Tim Cook no es inmune a cómo está el mercado actualmente.

Por el momento la empresa no ha dado a conocer esto de forma oficial, pero existen ciertas informaciones que indican que algo está pasando con las ventas de los ordenadores de los que hablamos. Y, básicamente, de lo que hablamos es de una bajada en la demanda de los MacBook… Algo que, por otro lado, en Cupertino no están precisamente acostumbrados, pero bien es cierto que no han tardado en reaccionar.

Apple detiene la fabricación de un chip

Esto es lo que ha hecho que se tenga claro que hay problemas con las ventas de los conocidos portátiles de la firma de la manzana mordida. Lo que he ejecutado Apple es una parada de la producción de los procesadores M2 que utilizan algunos de los modelos que actualmente tiene a la venta, lo que es síntoma inequívoco de una reducción de la demanda -simplemente, no se vende todo lo que se ha producido, por lo que no es necesario mandar más stock a las tiendas-.

Apple

Según la información que se tiene, en los meses de enero y febrero de 2023, Apple habría detenido la fabricación de estos chips. Una vez que se ha estabilizado la situación, según los mismos datos, habría reanudado el trabajo en las fábricas, pero con una intensidad menor de la habitual. Por lo tanto, parece bastante claro que la ralentización de las ventas de tecnología, que sufren la práctica totalidad de las compañías del sector, también afecta a la todopoderosa empresa norteamericana. Y es lógico, ya que los usuarios ahora son mucho más cautelosos a la hora de gastar dinero entre los anuncios de problemas económicos que se vienen anunciado.

Evidentemente, esto afecta tanto a la propia Apple, como a sus suministradores. En este caso, el fabricante que más procesadores genera para la firma es TSMC, por lo que seguro que sus cuentas se verán afectadas (pero con un impacto controlado, ya que esta empresa trabaja con diferentes clientes que pueden amortiguar el golpe).

¿Posibles despidos en Apple?

Esto es algo poco habitual en Cupertino, pero han aparecido diferentes informaciones que indican que esto podría suceder y, por lo tanto, se seguirá la senda de otras compañías que se han visto afectadas por cómo está el mercado de la tecnología (algunos ejemplos son Facebook o Amazon). El caso es que Apple, que siempre parece imperturbable a los baches del mercado, en esta ocasión no parece que se escape de una inestabilidad que apunta que finalizará con el año 2023.