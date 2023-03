Descubre qué películas desaparecen del catálogo de Netflix para no perderte ninguna

Aunque los últimos movimientos de Netflix han provocado una pérdida de clientes bastante notable, y que han decidido dar el salto a otras plataformas, especialmente con SkyShowtime con una oferta de lanzamiento imbatible, su base de usuarios sigue siendo amplísima.

Todo gracias a un catálogo amplísimo y que no deja de aumentar gracias a todos los estrenos que va añadiendo Netflix a su plataforma de streaming, ya sean películas, series, documentales y otros programas. Por no hablar de su completa app, y que no tiene rival en el sector. Si tienes varios servicios contratados, sabrás que la app de Netflix casi nunca falla en comparación con otras plataformas.

Pero claro, el catálogo de Netflix se va actualizando poco a poco ,y durante el proceso hay contenidos que dejan de estar disponibles. Hablamos de películas y series que desaparecen del catálogo de Netflix con el paso del teimpo.

El catálogo de Netflix es muy variable

La razón de esto es muy sencilla: los derechos de emisión. Cuando Netflix añade películas, series o cualquier otro contenido a su catálogo, es por dos razones. Por un lado, puede ser una producción propia, como la película 'Criminales a la Vista', protagonizada por Adam Sandler y Jennifer Anniston y que llegaá a Netflix este viernes 31 de marzo.

Pero Netflix también alcanza todo tipo de acuerdos con distribuidores para ofrecer sus películas, series y resto de contenidos. Y estos contratos tienen una vigencia determinada. Así que, si una película de Netflix desaparece de su catálogo, es por dos razones: o Netflix no ha querido renovar el contrato, o la distribuidora ha sido la que no lo ha hecho.

Puede que Netflix haya visto que el impacto que está teniendo determinado contenido entre su público hace que no valga la pena continuar ofreciendo determinada película o serie. O también es posible que la distribuidora haya firmado un acuerdo con otra plataforma para llevarse dicho contenido.

Esto es lo que pasó con Star Wars, que estuvo disponible en Netflix hasta que Disney lanzó su propia plataforma de streaming. Así que, lo mejor que puedes hacer es estar atento a las películas y series que desaparecen de Netflix.

¿Lo mejor de todo? Que es muy fácil, ya que solo tienes que entrar en esta web que te muestra en tiempo real todos los contenidos que desaparecen de Netflix para que no te pierdas ninguna película, serie o documental en Netflix.

Así que guarda esta web en tus favoritos y dale una oportunidad al catálogo de Netflix que va a ir desapareciendo.