Esta es la mejor forma de utilizar Apple Podcast en un dispositivo Android

Existen algunas aplicaciones de Apple que, al menos por el momento, no están disponibles para Android. Una buena cantidad de ellas no son especialmente relevantes para los que tienen dispositivos con sistema operativo de Google, pero hay algunas que por ser únicas sí que pueden ser algo problemático. Una de ellas es Podcast, Si deseas acceder a las opciones que tiene la compañía de Cupertino sin tener un iPhone o iPad, te contamos cómo conseguirlo.

Debes tener claro que no vas a tener opción alguna de instalar la aplicación Apple Podcast en tu Android, pero siendo un poco imaginativo se puede dar con la solución. Y, esta, es mucho más sencilla de lo que puedes pensar. Bien es cierto que existen diferentes formas de conseguir el objetivo de disfrutar de los capítulos en este servicio en tu teléfono o tablet, pero nosotros creemos que hay una que destaca especialmente sobre el resto. Y, esta, no es otra que dar uso a iTunes.

Así disfrutas de Apple Podcast en tu Android

Evidentemente, la experiencia no es igual que utilizar la aplicación, pero lo cierto es que no es para nada una mala opción servirte de iTunes para poder disfrutar de contenidos que únicamente estén en el servicio de Apple. Como tampoco existe esta app para Android, vas a tener que recurrir al navegador web que utilizas habitualmente en tu dispositivo con Android -la compatibilidad es excelente, por lo que vale casi cualquiera-.

Lo más complicado es poder encontrar los contenidos, ya que la página que te da acceso a los podcast (a la que puedes entrar utilizando este enlace) no está especialmente optimizada para los dispositivos móviles, por lo que, sí puedes utilizar la opción ver como en el ordenador en el navegador que tienes instalado, mejor que mejor. El caso es que puedes ver aquí los diferentes apartados y, entre ellos, las creaciones que ahora mismo se transmiten en el servicio de Apple.

Una vez que pulsas en el enlace del podcast que deseas escuchar, puedes ver los diferentes capítulos que existen en la nube y, lo mejor de todo, es que hay un botón llamado Play que, al pulsarlo, comenzarás a escuchar el contenido. Por lo tanto, como has visto todo es bastante sencillo, ya que, incluso, aparece una pequeña barra de reproducción como unos controles sencillos pero bastante útiles.

Una excelente compatibilidad

Esta es una de las mejores cosas que tiene esta opción que te hemos indicado para disfrutar de Apple Podcast en dispositivos que no son de la compañía de la manzana mordida. Así, por ejemplo, con Windows funciona de forma excelente esta opción. Por lo tanto, no tienes que perderte esa creación de la que todo el mundo habla y a la que tú no puedes acceder con una simple app.