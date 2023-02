Cómo poner una marca de agua en un PDF gratis y sin tener que instalar nada

Es posible que, en alguna ocasión, a la hora de enviar un archivo PDF se necesite incluir una marca de agua que deje bien claro que el documento es de tu propiedad. De esta forma, aparte de evitar cualquier tipo de duda, se previenen problemas de copias que siempre acaban por generar algún tipo de conflicto si se producen. Te contamos cómo hacer esto sin tener que gastarte ni un céntimo de euro.

Además, si para completar el proceso no tienes que instalar nada en el ordenador o los dispositivos móviles (como por ejemplo un smartphone o tablet), mejor que mejor. La solución es recurrir a un servicio web de la compañía Soda PDF que permite conseguir exactamente esto. Las opciones que ofrece no son especialmente avanzadas, pero sí adecuadas -y sencillas de implementar-. Así, por ejemplo, es posible desde añadir texto con diferentes fuentes hasta hacer lo propio con una imagen. Vamos, que no necesitarás mucho más.

Sencillos pasos para poner una marca de agua en un PDF

Los pasos son bastante intuitivos y, una de las grandes virtudes que ofrece esta web tiene que ver con el idioma: está completamente traducida, por lo que todo es de lo más intuitivo. Por cierto, el tiempo en el que se completa el proceso depende de dos factores. El primero es el tamaño del PDF original y, el segundo, es que si recurres a una imagen como marca de agua, acabar es algo más lento -ya que la complejidad en los parámetros de salida son mayores-. Esto es lo que tienes que hacer:

Accede a la web en la que está la herramienta mediante este enlace. Ahora, en la parte central, pulsa el botón denominado Elija un archivo. Aparece la ventana de selección donde tienes que encontrar el PDF al que deseas poner la marca de agua.

Una vez que se sube, algo que sabes lo que tarda, ya que hay una barra que lo indica, aparece en la pantalla una zona central con tres elementos. El de la izquierda sirve para elegir entre texto o un archivo como marca de agua; el central, para la posición de esta; y, el tercero, para indicar si se coloca en todas las páginas o no. Ahora, pulsa en Añadir marca.

SmartLife

En la nube se realiza el proceso y, cuando finaliza, la descarga se realiza de forma automática, existiendo la posibilidad de elegir el lugar para ello.

Hecho esto, has acabado y ya tienes el PDF con su marca de agua.

SmartLife

Todo es muy sencillo y gratis, como has visto. Y hay algo que es importante saber y que resulta positivo: la compatibilidad de los archivos resultantes es excelente, y no te dará problema ni con ordenadores ni con tablets o móviles. Por lo tanto, esto no debe preocuparte.