Cómo declarar pagos por bizum si eres autónomo

Bizum es una aplicación para realizar pagos que se ha hecho muy popular en los últimos años. Permite enviar y recibir dinero de forma instantánea sin tener que comunicar el número de cuenta corriente.

En este sentido, es importante destacar que el pago mínimo que se puede enviar es de 0,50 céntimos, y el máximo de 1.000 euros. Además, ningún usuario puede recibir transferencias por importe superior a los 2.000 euros en un mismo día.

Cuando un trabajador autónomo acepta pagos en Bizum debe tener presentes los límites de las operaciones que se pueden realizar. Así, cada usuario puede realizar 60 envíos de dinero al mes, pero no tiene limitado el número de transferencias que puede recibir. Las cantidades totales que se pueden recibir al mes no pueden superar los 5.000 euros, y no se pueden superar los 30 destinatarios.

Expertos de Auxiliar de Seguros indican que Bizum es un medio de pago, por lo que a efectos fiscales debe tener la misma consideración que cualquier otro medio similar. Esto significa que el pago que recibe el autónomo a través de esta aplicación es igual que el que recibe cuando se le hace un pago con tarjeta en su TPV, así que tendrá que declararlo a Hacienda.

Declarar los pagos en Bizum

Los expertos añaden que la venta pagada con Bizum debe declararse como tal e incluirse en la declaración del IVA y del IRPF cuando finalice el trimestre en el que se haya realizado.

Hacienda ha puesto el foco en los movimientos bancarios que se realizan, por lo que si se detectan operaciones no declaradas, las considerará como una infracción tributaria, y el infractor tendrá que pagar una multa que incluirá la cantidad no declarada en su momento más un determinado porcentaje sobre la misma.

Entre los errores que deben evitar los profesionales al utilizar Bizum como medio de pago destacan el vincularlo con su cuenta personal, el pensar que si hay una equivocación, se podrá anular el Bizum, cosa que no ocurre así, o utilizar el número de teléfono personal en vez del de la empresa.