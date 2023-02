Cómo hacer una copia de seguridad de un iPhone con un ordenador Windows

De vez en cuando merece la pena sacar un poco de tiempo para hacer una copia de seguridad de las cosas que hay en el interior de los iPhone de Apple. En estos dispositivos actualmente se guardan cosas que son importantes, como las fotos o documentos personales. Si deseas poner a buen recaudo la práctica totalidad de lo que tienes, iCloud no te sirve a no ser que pagues bastante por espacio de almacenamiento adicional. Por lo tanto, el ordenador es la mejor opción y, si tienes uno con Windows, te contamos cómo realizar el proceso.

Algunos creen que esto no es posible, y nada está más lejos de la realidad. Para poder hacer una copia de seguridad del contenido de un iPhone no es necesario que tengas un ordenador con macOS. Los que utilizan el desarrollo de Microsoft son completamente válidos para ello y, además, con una seguridad y fiabilidad excelente. Por lo tanto, no debes tener duda alguna que con tu sobremesa o portátil con Windows no necesitas nada más (aparte de un cable de conexión USB, claro).

Así haces una copia de seguridad de un iPhone en Windows

Debes saber que para poder realizar el proceso necesitas tener instalado en el ordenador el software iTunes. Este es oficial de Apple, y un seguro de vida respecto a la compatibilidad y buen funcionamiento del proceso. Puedes descargarlo en este enlace y, una vez que lo tienes disponible, realiza estos pasos para comenzar con la copia de seguridad:

Conecta el teléfono en el ordenador y, si aparece un mensaje de acceso o confianza, confirma ya que es completamente necesario (y seguro).

Abre ahora iTunes de manera habitual y, junto al desplegable que permite elegir el apartado a utilizar en la aplicación, habrá uno pequeño que representa un iPhone. Pulsa en él.

SmartLife

Selecciona Esta computadora y, luego, Copia de seguridad automática. Verás que hay en este apartado un botón que se llama Hacer copia de seguridad ahora dentro de Copia de seguridad y restauración manual. El proceso comenzará y, si tienes un terminal con iOS 16, será momento de ingresar la contraseña del dispositivo debido a que es necesario.

Una barra de progreso te informa del estado de la operación y, cuando finalice, ya tienes todo el contenido del iPhone en el ordenador.

Es posible que sea una gran cantidad de información la copiada, lo que puede hacer que el almacenamiento del equipo se reduzca de forma considerable. Si este es tu caso, te recomendamos que utilices un disco externo para guardar las copias de seguridad que hagas del iPhone. Esto es muy eficiente, ya que siempre tendrás perfectamente guardado todo sin que por error se pueda eliminar algo.