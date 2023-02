Cómo eliminar en los iPhone las imágenes duplicadas que te roban espacio

Una de las cosas que pueden hacer que tengas espacio desperdiciado en los iPhone es que tengas imágenes duplicadas. Esto ocurre debido a que llegan por dos vías diferentes (un chat y un correo, por ejemplo). Y no tiene sentido tener ambas en el dispositivo. Te mostramos cómo aprovechar una nueva función que tienen los terminales de Apple para solucionar este problema que puede llegar a ser grave.

Hasta hace mucho para hacer esto se debía recurrir a una aplicación de terceros para conseguirlo, pero gracias a una nueva función que existe en iOS 16 (y de la que sorprendentemente no se ha hablado mucho), esto ya no es así. Por lo tanto, con las herramientas del propio sistema operativo del iPhone que tienes, puedes conseguir acabar con las imágenes duplicadas que están consumiendo un precioso espacio en el almacenamiento interno del smartphone.

Así acabas con las imágenes duplicadas en los iPhone

Lo primero que debes tener en cuenta es que es obligatorio tener iOS 16 instalado para seguir los pasos que vamos a indicar. Si esto lo cumples, no vas a tener muchos problemas para acceder a la función, ya que como es habitual, Apple se ha encargado de que todo lo que hay que hacer no sea complicado -para que la usabilidad sea la mejor posible-. Y, además, todo esto no tiene peligro alguno porque siempre te quedará al menos con un archivo. Esto es lo que tienes que hacer:

Entra en la aplicación Fotos de manera habitual. En la pantalla principal busca en ahora la opción Álbum que está en el cintillo. Pulsa en ella.

Revisa el apartado utilidades y, en él, encontrarás una opción que se denomina Duplicados. Esto engloba tanto las imágenes como los vídeos, que también pueden ser un quebradero de cabeza. En el caso de que no encuentres esta opción, enhorabuena, esto quiere decir que no hay nada que sea un problema.

Unsplash

Pulsa en la opción indicada y, ahora, dale uso a Fusionar que hay en la parte superior derecha. Se pide una confirmación que debes aceptar.

No te queda más que esperar, pero ya has terminado.

Es importante que sepas que, al realizar una fusión, antes de proceder el iPhone pedirá que la acción se confirme, pero siempre selecciona la imagen o vídeo de mayo calidad para que sea la que se mantiene en el terminal. El resto, pasan a un álbum llamado Eliminado, donde puede acabar con todo borrando el contenido de forma habitual.