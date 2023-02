La patronal de El Corte Inglés admite que su primera propuesta salarial se queda "corta"

La negociación del mayor convenio colectivo de España, el de los grandes almacenes, sigue estancada a la espera de movimientos por parte de la patronal, Anged, que en la reunión de este viernes ha admitido a los sindicatos que su propuesta inicial de mejora salarial se queda "corta".

Esta puso sobre la mesa una subida fija del 7% en los cuatro años de vigencia del convenio, empezando por un 2,5% en 2023, y un pago único del 3% a la finalización del mismo. Un planteamiento muy lejano al de los sindicatos que se sientan en la mesa de negociación, Fetico, Valorian, CC OO y UGT, que insisten en la necesidad de acometer una subida "histórica", no inferior al 18% en esos cuatro años en ninguna de sus propuestas. El convenio de grandes almacenes afecta a cerca de 240.000 trabajadores.

La intención de Anged, según ha explicado en la mesa de negociación, es llevar un nuevo planteamiento en las próximas semanas, admitiendo que aún queda recorrido para llegar a un acuerdo. "Aunque no existen avances claro en materia salarial si hemos avanzado en la concienciación de actuar sobre los salarios como palanca de motivación de las plantillas", ha valorado el secretario general de Fetico, Antonio Pérez. De momento, el punto de la evolución salarial sigue marcando la negociación, y hasta que no se resuelva, las partes no podrán abordar otros puntos clave del convenio, como la rebaja de la jornada anual o la implementación de un plan de pensiones de empleo, como piden tanto Fetico como Valorian.

Desde este último sindicato, mayoritario en El Corte Inglés, califican la primera propuesta que hizo Anged como "irrisoria", y dicen coincidir con la patronal "en que tienen muchísimo margen para realizar un incremento salarial conforme a la demanda de la parte social". "El nivel salarial, el trabajo en domingos y festivos, los descansos de calidad, son aspectos que están en las antípodas de lo que hace que Anged sea un sector atractivo para el empleo", apuntan. La próxima reunión tendrá lugar la semana próxima. Anged representa los intereses de las grandes superficies, con empresas como El Corte Inglés, Ikea o Carrefour.