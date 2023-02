La empresa que importó a España los ‘nuggets’ congelados busca comprador

El líder español en congelados, Maheso, sale a la venta. La compañía ha contratado a AZ Capital como banco asesor para pilotar la transacción, según indican fuentes financieras. Las primeras valoraciones rondan los 100 millones de euros.

Cuando, en los años 70, Maheso comer comida congelada sonaba a la mayoría de los españoles como a la comida de los astronautas. Los supermercados empezaban a asomar en los barrios y pugnaban con los puestos de frescos en los tradicionales mercados de abastos. Esta empresa catalana se dedicaba a producir canelones y lasañas frescas. Hoy, la compañía catalana se ha consolidado como el líder español en congelados y platos preparados, con unos ingresos de más de 100 millones de euros y una plantilla de unos 400 empleados.

Maheso puede presumir en este tiempo de contar con una amplia cartera de congelados y platos preparados. Fue, por ejemplo, la compañía que en los años 90 introdujo en España un alimento hoy muy habitual en todas las casas, pero entonces desconocido, los nuggets de pollo. Hizo lo propio con las minicroquetas, los pop nuggets (palomitas crujientes de pollo) o los churros congelados. En los últimos años se ha orientado a fabricar algunos de estos productos sin gluten, como los nuggets o los fingers de pollo, o las lasañas y canelones sin lactosas.

La propiedad de la compañía catalana se la reparte entre tres familias, las Martínez, Aldea-Hernández y Soler. Estos tres accionistas fundadores controlan el 100% de la compañía desde 2006, cuando recompraron el 27% que estaba en uno de sus socios comerciales, la empresa luxemburguesa Ibersurgel. Jose Martínez Soler es el presidente de la compañía y Jose Martínez Homs y David Aldea Fernández son los consejeros delegados de manera solidaria.

Los accionistas han decidido ahora explorar la venta de una participación en la compañía, aún no saben si de manera mayoritaria o minoritaria. Para ello ha encomendado la tarea a AZ Capital. El banco de inversión no ha hecho comentarios a este periódico, mientras que la empresa no ha respondido a las preguntas formuladas por este periódico.

El gigante español de los congelados trata de doblar el pulso a la crisis que asola las operaciones de fusiones y adquisiciones en los últimos meses. El hecho de que este parón haya afectado en mayor medida a las grandes transacciones y la exposición de Maheso a un ciclo resistente a la recesión como es la alimentación permiten prever un apetito de los fondos mayor al de otras operaciones.

La compañía ofrece otros alicientes a los posibles inversores. Una de ellas es su internacionalización. Sus productos están presentes en toda Europa, además de en todo el continente americano, Asia y Australia. Así, el inversor que adquiera la firma podría poner la proa hacia la expansión internacional de la firma.

Maheso cerró el ejercicio de 2020, el último con las cuentas auditadas depositadas ante el Registro Mercantil, con unos ingresos de unos 95 millones de euros y obtuvo unas pérdidas de unos 200.000 euros. Los números de este ejercicio se vieron lastrado por el impacto de la pandemia Covid-19, que redujo casi a cero los ingresos de su potente canal horeca, con el que la compañía cuenta desde 2002. El mercado aguarda a que acuda a la venta esgrimiendo unas cifras al nivel de las prepandemia. En 2019 ingresó 114 millones y obtuvo un beneficio de 1,5 millones. Con un ebitda cercano a los seis millones de euros, las primeras tasaciones valoran a la firma en el entorno de los 100 millones.

La empresa cuenta con la mayor planta de congelados de España, situada en la localidad de Moncada i Reixac, que tiene una superficie de 20.000 metros cuadrados. A cierre del ejercicio de 2020, contaba con una deuda con entidades de crédito por 8,32 millones. Y 7,2 millones en caja.