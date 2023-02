Los OPPO Reno8 T son oficiales, cumplen tanto en prestaciones como en precio

Ayer los grandes titulares en lo que tiene que ver con los anuncios de teléfonos se los llevó Samsung con los nuevos Galaxy S23. Pero no han sido los únicos terminales que se han presentado en las últimas horas. Un ejemplo es que OPPO ha lanzado nuevos modelos de gama media que son bastante interesantes, hablamos de los Reno8 T.

Son dos los modelos que componen la nueva gama de producto, que se diferencia especialmente en lo que tiene que ver con la conectividad. Uno de ellos incluye 5G, lo que le hace ser más llamativo a la vez que más caro. Esto, además, también les hace incluir un procesador distinto, por lo que hablamos de un rendimiento diferente, pero siempre más que suficiente para cumplir con las aplicaciones Android actuales.

OPPO

Así es el OPPO Reno8 T

Se le puede considerar como el modelo básico, ya que su conectividad es LTE. Con un SoC MediaTek Helio G99, que es bastante solvente, su hardware principal se completa con una combinación de 8GB de RAM y un almacenamiento que llega a los 256 gigas. Por lo tanto, no tiene fisura alguna en este apartado. Por cierto, que en lo que a las conexiones se refiere, este modelo cuenta con USB tipo C; WiFi; y, como no, con Bluetooth 5.3.

La pantalla de este teléfono es AMOLED con unas dimensiones de 6,43 pulgadas, siendo su frecuencia de 90Hz, por lo que no está mal, ya que su resolución es la ya habitual Full HD+ que es norma en la gama media. En lo que tiene que ver con la batería, esta es de 5.000mAh, una cifra respetable y adecuada, siendo la carga rápida de 33W, por lo que está en la media de lo que existe en la actualidad.

OPPO

Cámaras y precio

La principal cuenta con tres sensores, siendo el principal de 100MP y los otros dos de ayuda que alcanzan los 2 +2 megapíxeles. En cuanto a la frontal para los selfies, esta se queda en 32MP, que es una cifra bastante respetable. Disponible en colores negro y naranja, el precio se sitúa en unos 370 euros al cambio.

Las diferencias del OPPO Reno8 T 5G

Estéticamente, el terminal es muy parecido al anterior, y comparte muchas de sus características, entre las que está Android 13, por poner un ejemplo. El procesador integrado es un Snapdragon 695 que posibilita que se tenga acceso de datos a la máxima velocidad, algo que seguro que para mucho es esencial en la actualidad. La memoria es exactamente la misma tanto la RAM como el almacenamiento.

OPPO

La cámara principal también es diferente, ya que la resolución del sensor de la trasera es de 108MP, mientras que el resto de los elementos no sufren cambio alguno. También la pantalla es más grande, alcanza las 6,7 pulgadas y llega a los 120Hz. Por lo tanto, es mejor aquí sin duda alguna. Resulta curioso que la bacteria es de 4,800mAh, algo menos que el modelo LTE de OPPO. Pero, por el contrario, su carga rápida es mucho mejor: 67W.

Precio de este terminal

Disponible en colores negro y dorado, lo que se tiene que pagar por este smartphone es 430 euros más o menos, y todo apunta a que este será el modelo elegid por OPPO para desembarcar en Europa, donde no faltará el despliegue en España con total seguridad.