Los jóvenes catalanes recibieron un insólito regalo de Reyes cuando la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) anunció la prohibición por seis meses de los patinetes eléctricos en todo el transporte público del área metropolitana de Barcelona. Sin duda, son miles los jóvenes afectados, que emplean estos vehículos para desplazarse por sus estudios o trabajo, hasta el punto de anunciar movilizaciones ante la entrada en vigor de la prohibición el próximo 1 de febrero. Según la ATM, la medida obedece a la necesidad de estudiar una regulación para este fenómeno, tras un accidente reciente, pero sorprende que sea necesario medio año teniendo en cuenta que las tres administraciones que conforman el consorcio del transporte suman más de 200.000 empleados, muchos de ellos sin duda capacitados para tal labor de investigación.

La malsana tendencia a prohibir antes de regular, o incluso a prohibir en lugar de regular, se ha instalado en Cataluña y otras sociedades europeas. En la Ciudad Condal también se han prohibido las aperturas de hoteles, las cocinas y los supermercados fantasma, a la espera de una nueva regulación. En Cataluña resulta harto difícil desarrollar un proyecto energético renovable, cuando la UE obliga a la transición verde y la Guerra de Ucrania ha disparado los precios del gas.

Estas políticas obedecen a los intereses de ciudadanos acomodados o rentistas que niegan las ventajas a una mayoría más amplia, pero a menudo silenciosa. Mientras los jóvenes no se podrán desplazar en patinete por los siempre inaccesibles polígonos industriales, los empresarios se lamentarán de la falta de personal en las fábricas. Jóvenes y empresarios no son siempre los colectivos más ruidosos, unos inmersos en los posts del momento, otros preocupados por las nóminas de final de mes. A su vez, la conducta abolicionista de muchos grupos políticos se ceba en el sector privado, pues considera que lo público es lo ideal y perfecto. Así, se impide que un proyecto como Hard Rock cree empleo en Tarragona para librar a los ciudadanos del vicio de los juegos de azar, pero las loterías públicas de la Generalitat y del Estado logran récords de recaudación año tras año.

Las figuras del Nimby (Not In My BackYard) americano o del Neinsager en Suiza se han erigido en los auténticos decisores de las políticas económicas actuales, en ámbitos clave como las infraestructuras, la energía o la movilidad. La prohibición y la inacción, en lugar de la regulación y la planificación, atenazan el progreso, la creación de empleo y, por ende, el futuro de nuestros jóvenes. Una regulación creativa aconsejaría, por ejemplo, establecer unos gravámenes o contribuciones especiales a los constructores de hoteles en Barcelona para financiar vivienda social en la ciudad, a los promotores de parques solares o eólicos para diversificar la economía de las comarcas afectadas, a Aena para compensar a los vecinos de Gavà por la ampliación del aeropuerto, y lógicamente al Hard Rock para garantizar que el vicio no reinará en Cataluña. Mientras Italia subvenciona desde la pandemia los patinetes eléctricos para evitar contagios y facilitar la inserción laboral de los jóvenes, Barcelona los prohibirá y dificultará aún más la vida de miles de jóvenes, que ya deben lidiar con la precariedad laboral y la escasez de vivienda, problemas que difícilmente se solucionen con más prohibiciones y restricciones.

Jacinto Soler Matutes es Profesor de Economía de la UAB