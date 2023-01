Empoderamiento financiero para la inclusión social de las personas con discapacidad

Las barreras con las que se encuentran las personas con discapacidad son físicas, quizá las más evidentes, pero también de comunicación, laborales, tecnológicas… que impiden su plena inclusión sociolaboral. Barreras que, no obstante, van cayendo poco a poco con el fin último de la accesibilidad universal.

A derribar barreras contribuye el convenio de colaboración firmado por CaixaBank y Grupo Social ONCE mediante el cual, articulado en tres acuerdos, asumen el compromiso de impulsar acciones conjuntas en beneficio de las personas con discapacidad en áreas como la inclusión social, la formación, el empleo, la accesibilidad o la sostenibilidad.

Asimismo, se contempla la aplicación en condiciones ventajosas de los servicios financieros y profesionales de CaixaBank al sistema de pago de premios, con la agilización de las comunicaciones internas entre ambas entidades. Y de igual modo se facilita al máximo el acceso a las oficinas de CaixaBank a los vendedores de la ONCE para realizar sus gestiones, que tienen que ver con la recogida de los paquetes de productos de lotería que la ONCE remite a las oficinas y las liquidaciones de los premios. Tienen horas y días fijados de atención prioritaria.

Se facilita a los vendedores de la ONCE la gestión de sus operaciones con la entidad

CaixaBank pone también a disposición del colectivo de personas que forman el Grupo Social ONCE una línea de productos financieros y servicios en condiciones especiales y adaptada a sus necesidades.

Además, ONCE se compromete a asesorar a CaixaBank en aquellos proyectos o programas que la entidad desarrolle para mejorar la atención a colectivos de clientes vulnerables, entre los que se encuentran los vendedores de la ONCE, personas con movilidad reducida o clientes sénior, entre otros; así como colaborar en actividades de formación y sensibilización para trabajadores de CaixaBank para el correcto uso del lenguaje inclusivo. El convenio prevé la creación de una comisión de seguimiento formada por profesionales de ambas entidades para canalizar todas las actividades conjuntas.

La promoción de la accesibilidad universal es otro de los puntos del acuerdo, tanto en el medio físico como en el ámbito tecnológico, incluidos los espacios virtuales (cajeros, acceso al entorno en las oficinas de CaixaBank, etc.). La entidad bancaria se compromete también a implementar las medidas necesarias para que todos sus productos y servicios sean accesibles para sus clientes con discapacidad visual, permitiendo el uso de forma autónoma de sus servicios básicos.

Tarjeta Visa en braille

CaixaBank ha venido ya dando pasos en la promoción de la accesibilidad universal con iniciativas como el lanzamiento, en mayo de 2022, de la primera tarjeta Visa con código de lectoescritura braille en España para facilitar que las personas con discapacidad visual puedan realizar compras sin depender de otras personas en cualquier tipo de comercio, páginas web y comercios electrónicos. Además, todas sus tarjetas cuentan con una muesca en uno de sus extremos para ayudar a posicionarlas adecuadamente en datáfonos y cajeros.

Una comisión de seguimiento canalizará todas las actividades conjuntas

Asimismo, el 100% de cajeros son accesibles y, además, con disponibilidad de vídeos de ayuda de lenguaje de signos. Y en torno al 90% de las oficinas son accesibles. En el diseño de las apps de la entidad bancaria, bajo las pautas de accesibilidad WCAG 2.0, se incluye navegación VoiceOver (iOS) y TalkBack (Android) para la locución de la información y acciones de pantalla, además de contar con acceso por identificación biométrica.

El portal comercial bancario (CaixaBank.es ) cuenta con elementos como contraste de colores, tamaño de los textos, imágenes, estructura de la maquetación, etc. Ilunion realiza auditorías semestrales con el objetivo de detectar posibles errores.

CaixaBank también podrá adquirir los productos y contratar los servicios que precise para sus actividades a los centros especiales de empleo creados en el seno de Ilunion, grupo de empresas sociales de Grupo Social ONCE.