Las cuatro oposiciones con más futuro laboral para 2023

El año ha arrancado con la publicación de 509 convocatorias de empleo público. En total, el Gobierno oferta 6.600 plazas para trabajar como funcionario del Estado, entre las que destacan Tropa y Marinería, Auxiliar Administrativo y Policía Nacional. Su alto número de vacantes las hace una buena opción para quienes buscan un trabajo para toda la vida, al igual que Correos, que ha lanzado una convocatoria para cubrir 7.757 puestos.

Correos

Con casi 8.000 plazas abiertas, esta es la mayor convocatoria que ha hecho la compañía en décadas y tiene el objetivo de cumplir con la estabilización del empleo y la reducción de la temporalidad. Además, se enmarca en las tasas de reposición aprobadas para los años 2020 y 2021.

El plazo de inscripción finalizó el 21 de enero y la fecha de examen es el siete de mayo. Esta contará con dos pruebas diferenciadas: una para los puestos de reparto y agente de clasificación, y otra para el puesto de atención al cliente. En cualquier caso, los candidatos tendrán que superar un test de 100 preguntas en un tiempo máximo de 110 minutos. La valoración de esta fase alcanzará un máximo de 60 puntos que se sumará a los conseguidos en la segunda etapa. Con un máximo de 40 puntos, esta prueba valora aspectos como cursos de formación, permisos de conducir, idiomas, antigüedad en Correos, haber trabajado en la provincia o estar en la Bolsa de empleo.

El examen contempla 12 temas, entre los que destaca el marco normativo postal y naturaleza jurídica, protocolos de distribución, entrega y transporte, y regulación internacional. La compañía ofrece todo el contenido del temario a través de su página web.

Los requisitos para ser candidato a esta oferta pública contemplan ser mayor de edad, tener el título de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), Graduado Escolar o equivalente y no hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas. Además, se prohíbe tener en la actualidad una relación laboral fija en Correos.

Tropa y Marinería

El 19 de enero se publicó en el BOE la resolución para ofertar 3.410 plazas para el Ministerio de Defensa. De estas, 2.230 son para el Ejército de Tierra, 600 para el Ejército del Aire y del Espacio y 580 para la Armada. Hay dos ciclos de selección con distintos plazos de solicitud; el primero del 20 de enero al 3 de febrero y el segundo del 7 al 21 de junio.

Para formar parte de las Fuerzas Armadas, los aspirantes tienen que cumplir con los siguientes requisitos:

Poseer la nacionalidad española o ser de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay o Venezuela. En caso de ser extranjero, hay que tener en vigor la tarjeta de residencia.

Tener al menos 18 años y máximo 28.

Carecer de antecedentes penales y no estar privado de los derechos civiles.

No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

Aprobar un examen físico

Estar en posesión, como mínimo, del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o sus equivalentes.

No ser militar de tropa y marinería con compromiso.

No haber causado baja en cualquier fase de la enseñanza de formación militar por sanciones militares.

Los aspirantes deberán aprobar el test físico, que consta de cuatro pruebas: salto de longitud sin carrera, abdominales, flexo-extensiones de brazos y carrera de ida y vuelta.

Auxiliar Administrativo

Se espera que en los primeros meses del año se publique la convocatoria con más de 1.000 plazas para ejercer de auxiliar administrativo del Estado. La oposición se ha simplificado a un único examen tipo test que está compuesto por dos ejercicios y consta de 30 preguntas sobre el temario jurídico, 30 preguntas psicotécnicas y 50 preguntas de ofimática y actividad administrativa. En total, el temario cuenta con 28 temas.

Los requisitos son de los más sencillos. Piden tener nacionalidad española o de la Unión Europea, ser mayor de 16 años, no tener penas de prisión ni estar inhabilitado de funciones públicas, y contar con título de la ESO o equivalente.

Policía Nacional

A pesar de que aún no se han anunciado nuevas convocatorias para este año, la Policía Nacional convoca plazas cada curso. El año pasado, por ejemplo, abrieron 2.400 plazas. El Ministerio del Interior ha anunciado novedades en las oposiciones de este año, que tienen el objetivo de alcanzar al menos el 40% de mujeres en las promociones de acceso.

En concreto, las mujeres podrán aplazar las pruebas de selección si se encuentran en periodo gestante, de parto o de postparto. Además, se eliminará el requisito de estatura mínima, que hasta ahora estaba fijada en 1.60 metros. La convocatoria se publicará en el segundo trimestre del año.

Entre los requisitos que se piden está el de poseer el título de Bachiller o equivalente, tener la nacionalidad española, haber cumplidos 18 años de edad y no exceder la edad máxima de jubilación, no haber sido condenado por delito doloso, no hallar causas de exclusión física o psíquica, comprometerse a portar armas y estar en posesión del permiso de conducción de clase B.