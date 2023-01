Twitter lanzará una nueva suscripción Blue: lo mejor será que no tendrá anuncios

Los cambios en Twitter no paran de sucederse, ya que Elon Musk (el actual propietario), está siguiendo una política similar a la que sigue en otras de sus empresas, como por ejemplo Tesla: siempre ofrecer novedades para no dejar de ser tendencia. El caso es que ahora el magnate ha indicado en un mensaje en la red social que tiene intención de lanzar una nueva opción de suscripción Blue. Y, esta, llega con sorpresa.

Según lo que el propio Musk ha indicado, no son pocos los que ven que el número de anuncios que ven a la hora de utilizar Twitter es excesivo, y esto es algo que quiere solucionar. Y, ojo, que esto es algo de lo más curioso, ya que hablamos de tocar una de las fuentes de ingresos más potentes que tiene la compañía que, no olvidemos, no pasa por su mejor momento económico (y este es uno de los motivos por los que ahora tiene una cantidad de trabajadores que se sitúa en unos 2.500 cuando no hace mucho se superaba los siete mil). Y, la idea para conseguir esto, ni es ingeniosa ni sorprendente, pero bien es cierto que no estaba presente en la red social hasta ahora.

Also, there will be a higher priced subscription that allows zero ads — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2023

Nueva suscripción Blue en Twitter

Esto es lo que hará la compañía, según su propio dueño: lanzar una nueva opción de suscripción de Twitter Blue que ofrecerá, entre otras cosas, no tener que ver anuncios mientras se está en la plataforma. Pero, claro, conseguir esto supone tener que ceder en algo… y este algo es pagar más. Es decir, que si deseas no ser interrumpido por nada cuando estás revisando los mensajes de los perfiles que sigues, tendrás que abonar una mayor cantidad de dinero al mes para lograrlo. Lo que decíamos antes: nada que sea una sorpresa, ni mucho menos.

Es de esperar que cuando llegue esta nueva suscripción que se podía llamar Premium a Twitter, lo hará con algo más que el no tener que sufrir anuncios, pero por el momento esto se desconoce. Y lo mismo ocurre con la fecha de implementación -que no debería tardar mucho- y el precio de la nueva suscripción del servicio que, recordemos, todavía no está presente en todos los países en los que tiene presencia la red social (pero ya se están avanzando novedades constantes, al más puro estilo Tesla).

Pixabay

El camino de la compañía es claro

Dos son los objetivos que parece que tiene Elon Musk con Twitter una vez que tuvo que dar el paso de comprar la red social. Por un lado, está el hacer de esta plataforma un lugar atractivo y donde encontrar todo tipo de servicios. Este es un plan a largo plazo y, por lo tanto, hablamos de una carrera de fondo que está por ver si se logran los objetivos sin espantar a los usuarios antes.

Por otro lado, está el hacer a la compañía viable, y en este caso la idea es conseguir más ingresos por los servicios que se prestan (como por ejemplo con la llegada de Twitter Blue). Y, además, abrir nuevas vías para ganar más dinero, con posibilidades publicitarias adicionales e, incluso, con quitar de la ecuación a las aplicaciones de terceros que compiten con las apps de la empresa. Y, esto, ya es algo que se ha conseguido.