¿Cómo se puede "ser visible" en el periodismo actualmente?

Juanma Romero es el periodista más premiado de la última década en España. Más de cincuenta premios nacionales e internacionales, además de once libros. El último Hazte visible que acaba de salir al mercado. Hoy hablamos con él para que nos cuente cómo ve el mundo del periodismo y qué hay que hacer para ser visible.

¿Cómo ves el periodismo en la actualidad?

El periodismo está cambiando, eso está claro. Pero no está cambiando más que en épocas anteriores, cuando apareció la radio y se pensó que la prensa iba a desaparecer, igual que cuando nos encontramos de sopetón con la televisión.

Ahora tenemos internet y las redes sociales y hay otra manera de informar. Pero una noticia sigue siendo una noticia, lo mires como lo mires. Y la manipulación de la información también sigue a la orden del día.

Algunos hablan del periodismo ciudadano, y afirman que todos los que disponen de un móvil son periodistas, pero es no es cierto, al menos desde mi punto de vista. El periodista es periodista, el resto son personas con tecnología que les permite transmitir imagen y sonido, pero nada más.

• ¿Cómo puede ayudar tu libro a un periodista?

Hazte visible puede ayudar al periodista, sobre todo al que trabaja en agencias o actúa como tal, para conseguir que sus informaciones se conviertan en notica. Muchas agencias mandan notas de prensa todos los días y no son conscientes de que los periodistas no somos capaces de abrir todos sus emails, no por falta de interés por nuestra parte o porque nos creamos superiores, simplemente porque no nos atraen, no nos resultan atractivos. Y no tenemos tiempo para tanto email.

Esas agencias a las que sus clientes les pagan religiosamente todos los meses tienen la obligación de atraernos con cada email que nos envían. Algunas agencias se han dado cuenta de esa falta de pegada, porque no se ven capaces de llegar al periodista y buscan ayuda externa para saber cómo conseguir que sus clientes se conviertan en noticia. Otras lo hacen muy bien y no necesitan nuestra ayuda. Y a otras muchas su orgullo y vanidad les impide reconocer que están en el camino equivocado, hay de todo. Y eso les impide generar autoridad.

• ¿Puede ser que le llegue emasiada información periodista?

Al periodista le llega muchísima información, más de la que puede gestionar. Piensa que, si un profesional recibe quinientos emails cada día y tiene que gestionarlos todos, entre leer uno y responderlo le puede llevar tres minutos. Si eso lo multiplicas por quinientos sale algo así como mil quinientos minutos; es decir, 25 horas al día. Parece difícil si tenemos en cuenta que el día solo tiene 24 horas.

Conclusión, los emails no se leen, se borran a una velocidad de uno por segundo y tienes que lograr que el tuyo me interese en un solo segundo, con suerte en dos segundos. Eso es lo que enseñamos en Hazte visible, que tu email interese al periodista.

Y a los que recibimos los emails, que somos muchos, el libro nos sirve de terapia para vernos reflejados en esa situación que vivimos cada día. Es como ir al siquiatra, pero sin diván.

• Y a un futuro periodista, ¿en qué puede ayudarle leer tu libro?

A un futuro periodista le mostramos todos los errores que se comenten en la profesión y se los muestro en primera persona porque los primeros errores que encuentra son los míos que, en cuarenta años de profesión, como te puedes imaginar, son muchos, y no me los callo.

• Tras tu larga trayectoria profesional, ¿Qué consejos le darías a los estudiantes de periodismo?

Que trabajen, a nadie le regalan nada.

Probablemente yo no soy el más listo, ni el más inteligente, pero a trabajador no hay muchos que me ganen.

Me he propuesto que Hazte visible sea el libro más vendido de Amazon. No sé si lo lograré, pero para ello he desplegado una campaña de promoción y venta que implica tres meses de trabajo. Solo para buscar las palabras clave para el motor de búsqueda le he dedicado más de cien horas de trabajo. Y todavía no he terminado el proceso.

Si tengo éxito la gente dirá que es porque trabajo en TVE, pero eso no es cierto. Si tengo éxito será porque me lo he trabajo a fondo. Y si no lo tengo será porque no lo he hecho bien, ni más ni menos.

• ¿Qué se va a encontrar el lector en tu libro? ¿A qué público se dirige?

Se dirige a cualquier persona, empresa o institución que quiera convertirse en noticia. No les vendría mal a los partidos políticos que ahora se enfrentan a dos campañas electorales leer el libro, a pesar de que no hablo de política.

Cuento el caso de algunas empresas que me contratan para que le imparta formación a su departamento de comunicación porque están estancados. A veces porque son gente de cierta edad que no quiere acercarse al mundo digital y otras porque son muy jóvenes y no piensan en el mercado tradicional, la prensa de toda la vida.

A los jóvenes eso de salir a tomarse un café con un periodista les suena raro, solo se sienten cómodos mandando WhatsApp o emails. Lo cierto es que hay que apostar por ambas y combinarlas, porque esa mezcla genera mayores beneficios y no sabemos dónde están los lectores que se van a convertir en clientes para la empresa.

Además, en el libro hay un regalo muy especial para todos los compradores, un código QR. En ese código explico toda la estrategia que he seguido para la promoción y venta de Hazte visible, tanto en los medios de comunicación tradicionales y digitales como en las redes sociales y el resto de plataformas, que aquí todo suma.

Es un trabajo duro y largo. Tan duro largo como el que desarrollé hace años cuando logré en tan solo dos años ser entrevistado por más de mil emisoras de radio, de una en una. En ese momento logre el record de veinte entrevistas de radio en un solo día. ¿Cómo lo conseguí? Eso lo explico en Hazte visible.